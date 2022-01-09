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İsviçre PKK'lı teröristleri konuşuyor! "Biel'de bir pizzacının mahzeninde işkence"

09.01.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçreli gazeteci Kurt Pelda, terör örgütü PKK/KCK'nın ülkedeki yapılanmasında yer alan 6 kişinin muhbirlikle suçladıkları bir pizzacıya yaptıkları işkenceleri yazdı.

İsviçre PKK'lı teröristleri konuşuyor! "Biel'de bir pizzacının mahzeninde işkence"

Başkent Bern merkezli Berner Zeitung gazetesi çalışanlarından gazeteci Pelda, "Biel'de bir pizzacının mahzeninde işkence" başlığıyla verdiği haberinde, İsviçre makamlarının PKK ile ilişkisine de değindi.

6 SAATTEN FAZLA SÜRE SORGUYA ÇEKİLDİ

İsviçreli gazeteciye göre, İsmi Aydın K. olarak değiştirilen ve bir restoranda pizzacı olarak çalışan işkence kurbanı, 6 PKK'lı tarafından 6 saatten fazla süre PKK adına sözde sorguya çekildi ve ölümle tehdit edildi.

Bölge savcının hazırladığı iddianamede, Aydın K'ye karşı 6 PKK'lının Mayıs 2019'da restoranın deposunda "acımasız muamele", "işkence", "zorla itirafta zorlama" ve "dayak" gibi suçları işlediğine yer verildi.

Tüm bu suçlara gerekçe olarak da Türkiye'de tutuklanan restoran sahibi PKK mensubunu Aydın K.'nin ihbar ettiği iddiasıydı. Aydın K. ise kendisine yönelik tüm iddiaları reddetti.

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PİZZACIYI SOĞUK HAVA DEPOSUNA KİLİTLEDİLER

Savcılık iddianamesinde, PKK'lı zanlıların Aydın K.'yi iki kez yaklaşık 10 dakika boyunca pizzacının soğuk hava deposuna kilitlediğini, kurbana defalarca " tüm kemiklerini kıracakları, parçalayacakları, ertesi sabaha kadar dondurucuda bırakacakları" tehdidinde bulundu.

Aydın K'ye ayrıca çocuklarının fotoğraflarını gösterildi ve ailesiyle tehdit edildi.

6 ZANLININ 2'Sİ ÜLKEDEN KAÇTI

Haberde, PKK'nın İsviçre'deki üst düzey kadrosunda ve "işkence biriminin" başında bulunan Deniz D. işkenceye maruz kalan Aydın K'yi itirafta bulunup iş birliği yapmazsa kendisini diğer adamlara bırakmakla tehdit etti. Zaman zaman bıçakla tehdit etti ve zanlılardan biri Aydın K'yi baldırından bıçaklayarak yaraladı.

İsviçreli gazeteci Pelda, davada işkenceye katılan 6 kişiden 4'ünün yargılandığını, kimliği tespit edilemeyen bir kişi ve Deniz D'nin ülkeden firar ettiğini bildirdi.

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"İSVİÇRE MAKAMLARI İŞKENCECİ PKK'LININ KAÇMASINI SAĞLADI" İDDİASI

İsviçreli makamların davaya yönelik aldığı önlemleri "tartışmalı" diye niteleyen Pelda, örgütün üst kadrosundan Deniz D. ve diğer firarinin kaçmasında İsviçreli yetkilileri sorumlu tuttu.

Pelda, İsviçre-PKK ilişkisine yer verdiği haberinde şunları kaydetti:

"Kimliği tespit edilemeyen işkencecilerden biri ve Deniz K. firarda. Bu bir tesadüf değildi. Pizzacıdaki olaya öfkelenen federal bir makam, İsviçreli PKK liderliğiyle temasa geçerek uyarıda bulundu. Bunun üzerine Deniz D. hızla bavulunu toplayarak yurt dışına kaçtı. Biel'den sorumlu savcı başlangıçta yalnızca ulusal çapta yakalama emri verdi ve bu nedenle Deniz D. kaçabildi. Yetkililerin PKK'yı çok açık şekilde teşhir etmek istemediklerine dair birçok işaret var."

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İSVİÇRE PKK VE FETÖ'YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMIYOR

İsviçre'nin, Birleşmiş Milletler (BM) terör listesinde yer almayan PKK ve FETÖ'yü "terör örgütü olarak tanımıyor.

İsviçre'nin bu tutumu "PKK açısından İsviçre'nin güvenli liman olduğu" eleştirilerine neden oluyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk İsviçre
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