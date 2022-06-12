SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. İsviçre Portekiz maçı saat kaçta? İsviçre Portekiz maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İsviçre Portekiz maçı saat kaçta? İsviçre Portekiz maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

12.06.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında Portekiz'i ağırlayacak. İsviçre - Portekiz maçı 12 Haziran Pazar (bugün) oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki İsviçre Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte heyecanla beklenen maç ile ilgili detaylar haberimizde...

İsviçre Portekiz maçı saat kaçta? İsviçre Portekiz maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İsviçre - Portekiz maçı için geri sayım sürüyor. İki dev takım, 2022-2024 UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler İsviçre Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda? soru ve konu başlıklarının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Bu akşam oynanacak maç ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSVİÇRE PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre, 12 Haziran 2022 Pazar (bugün) Portekiz'i konuk edecek.

İsviçre - Portekiz maçı saat 21.45'te başlayacak.

İSVİÇRE PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre - Portekiz maçı S Sport'da canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda? Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda?
Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''
Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!
Anahtar Kelimeler:
İsviçre Portekiz İsviçre Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD'tan telefonlara "hayati uyarı kodu"

AFAD'tan telefonlara "hayati uyarı kodu"

Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

''Yuvana hoş geldin Okan Buruk''

''Yuvana hoş geldin Okan Buruk''

Yine bir okul, yine skandal!

Yine bir okul, yine skandal!

Ersin Destanoğlu da yuvadan uçuyor!

Ersin Destanoğlu da yuvadan uçuyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri inanılmaz

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri inanılmaz

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.