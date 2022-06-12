İsviçre Portekiz maçı saat kaçta? İsviçre Portekiz maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İsviçre - Portekiz maçı için geri sayım sürüyor. İki dev takım, 2022-2024 UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler İsviçre Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda? soru ve konu başlıklarının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Bu akşam oynanacak maç ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSVİÇRE PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre, 12 Haziran 2022 Pazar (bugün) Portekiz'i konuk edecek.

İsviçre - Portekiz maçı saat 21.45'te başlayacak.

İSVİÇRE PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre - Portekiz maçı S Sport'da canlı olarak ekrana gelecek.

