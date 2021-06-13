İsviçre, sentetik zirai ilaçları kullanımının yasaklanması için sandık başında

İsviçre bugün sentetik zirai ilaçları kullanımının yasaklanması üzerine yapılacak referendum için sandık başına gidiyor.

Yasağı destekleyenler sudaki zirai ilaç seviyelerinin kaygı verici seviyelere ulaştığını savunurken, bitkilere, hayvanlara ve toprak altı canlılara verilen zararı işaret ediyor.

Çiftçiler ise olası bir yasak durumunda işlerinden olabilecekleri konusunda insanları uyarıyor.

Yasağın onaylanması durumunda İsviçre, Güney Asya ülkesi Butan'ın 2013'teki kararı ardından dünyada sentetik zirai ilaçları yasaklayan ikinci ülke olacak.

Ancak bu durumun Butan'daki yarattığı etkiden daha büyük bir etki yaratması olası. Çünkü dünyanın en büyük zirai ilaç üreticisi Syngenta da İsviçre'de üretim yapıyor.

'Geleceğimizi korumamız lazım'

Referandumdaki maddelerden birinde bu tür ilaçları kullanan çiftçilere verilen devlet yardımlarının sona erdirilmesi önerilirken, diğerinde ise ilaçları 10 yıl içinde tamamen yasaklamak teklif ediliyor.

İki öneri de genç seçmenler tarafından destek görüyor.

Cenevre'de yaşayan Marie Lenbaus, "Evet oyu kullanacağım çünkü geleceği düşünmemiz lazım. Bu ilaçlar bizim sağlığımıza zarar veriyor" diyor.