İsviçre Türkiye’yi riskli ülkeler listesine almadı

Avrupa Birliği, koronavirüs salgını kriz başladığından beri Türkiye'yi “korona riskli bölge” statüsünde tutarken, İsviçre tam tersi bir tutum sergiliyor.

Avrupa'nın bu küçük ülkesi, Türkiye'yi “risk bölgesi” ilan etmedi, aksine birçok AB üyesi ülkeyi “korona riskli ülke” statüsüne aldı. Bu İsviçreli turistlerin “güvenli Türkiye'yi tercih edebileceği” anlamına geliyor.

YENİ RİSK LİSTESİ

Amerika, Maldivler, Portekiz, Brezilya, İngiltere, Arnavutluk, Moldova, Avusturya'nın bazı bölgeleri, İtalya'nın bazı bölgeleri, Şili, Barbados, Peru ve Lüksemburg da riskli ülkeler arasına eklendi.

Liste 8 Mart'tan itibaren geçerli olacak ve liste yapılırken, her yüz bin kişide 60 bulaşma oranının üzerinde olanlar tercih edildi. Almanya ise riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

Riskli ülkelerden gelenlerden, gelmeden en geç 72 saat içinde negatif bir test sonucu istenecek. Bu kişiler uçağa böyle binebilecekler ve geldikten sonra karantinaya girecekler. Karantinanın 7’nci gününde bir daha test yaptırmak zorundalar.

ÇİN AŞISINA VİZE YOK

Türkiye'yi riskli ülkeler arasına almayan İsviçre, yine de diğer Avrupa ülkeleri gibi vize vermiyor. İsviçre vizesinin açılması için, aşılamanın ve bu ülkede kabul gören bir aşının geçerli olması gerekiyor.

