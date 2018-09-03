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İsviçre Ulaştırma Bakanı kalabalık trende merdivenlere oturdu, ortalık karıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2018 16:45 | Son Güncelleme

İsviçre'de işe gidiş-işten çıkış saatlerinde çift katlı trenlerde merdivenlere oturan yolcular, gündelik manzaranın bir parçası. Ama bu kez merdivene oturan Ulaştırma Bakanı Doris Leuthard olunca ülke ayağa kalktı.

İsviçre Ulaştırma Bakanı kalabalık trende merdivenlere oturdu, ortalık karıştı

Sputnik'in haberine göre İsviçre'de parlamento tarafından seçilen federal hükümetin, yani Federal Konsey’in 7 üyesinden biri, dolayısıyla birer yıllığına Konfederasyon Başkanlığı yapan 7'liden biri olan Doris Leuthard, aynı zamanda Ulaştırma Bakanı sıfatıyla bisikletli ulaşımı teşvik etmek ve daha güvenli hale getirmek için kampanya yürütüyor.

Bu kampanya kapsamında İsviçre'nin ulusal radyo televizyonundaki (SRF) Arena programına çıkan Leuthard, Zürih'teki stüdyolara ulaşım için devlet demiyollarının çift katlı trenlerinden birini kullandı, ama oturacak yer bulamayıp merdivenlere tünedi.

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SRF de bu fotoğrafı şu mesajla birlikte paylaştı:

''Federal Konsey üyesi Doris Leuthard'ın böyle boy göstermesi inanılmaz sempatik. SRF'nin Arena programı için yola çıkıp tıka basa dolu trende merdivenlere oturuvermiş. Saat 22.25'ten itibaren Ulaştırma Bakanı SRF1'de Bisiklet İnisiyatifi ile karşı önerileri tartışacak.''

'BİR DAHAKİ SEFERE BİSİKLETLE'

SRF, fotoğrafın üzerine de ''Belki bir dahaki sefere Arena'ya bisikletle gelirsiniz Sayın Federasyon Konseyi üyesi'' diye yazdı.

KENDİSİNE BAĞLI DEVLET TELEVİZYONUNDAN ÖVGÜLERE TEPKİ

Ama Leuthard aynı zamanda iletişim bakanı olduğundan yetkisi kapsamında bulunan SRF tarafından 'aman ne şirin, ne tatlı' tarzında övülmesi, İsviçreliler tarafından hoş karşılanmadı.

Twitter'da bir kullanıcı ''İnanılmaz yakışıyordu devletin yayıncı kurumuna o tweet'' diye eleştirirken bir diğeri bunun gayet akıllıca bir PR çalışması olduğu görüşündeydi.

'SIRADAN VATANDAŞI NİYE ÖVMÜYORSUNUZ DA

Geçen yıl sübvansiyonlarla ilgili bir yolsuzluk skandalına karışan bakanın son derece normal bir şey yaptığı için neden övülmesi gerektiğini anlayamadığını söyleyenler vardı. Biri ''Ben bunu her gün yapıyorum. Bu beni de inanılmaz sempatik mi kılıyor'' diye sordu.

'DOĞRUDAN DEMOKRASİ SAYESİNDE'

Bir başka kullanıcı ise eleştirmek yerine ''Kısmen doğrudan demokrasimiz, siyasetçilerimizin ayaklarının yere sağlam basmasına yardımcı oluyor'' değerlendirmesini yaptı.

BİSİKLETİN ANAYASAYA GİRMESİ İÇİN REFERANDUM

Bu doğrudan demokrasi kapsamında İsviçre, 'Bisiklet ve Yaya Yolları Federal Kararnamesi' ile ilgili referanduma hazırlanıyor. Bisiklet ve Yaya Yolları Federal Kararnamesi (Bisiklet İnisiyatifi) ile federal hükümet, bisiklet yollarını yaya yolları ile aynı kategoriye alıp, bu alanda yeni düzenlemeler yapmak istiyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi durumunda, 40 yıllık anayasa maddesine yeni eklemeler yapılacak. Böylece bisiklet yolu ağlarının düzenlenmesi ve çoğaltılması fikri yaşama geçirilebilecek.

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