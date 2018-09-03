İsviçre Ulaştırma Bakanı kalabalık trende merdivenlere oturdu, ortalık karıştı

Sputnik'in haberine göre İsviçre'de parlamento tarafından seçilen federal hükümetin, yani Federal Konsey’in 7 üyesinden biri, dolayısıyla birer yıllığına Konfederasyon Başkanlığı yapan 7'liden biri olan Doris Leuthard, aynı zamanda Ulaştırma Bakanı sıfatıyla bisikletli ulaşımı teşvik etmek ve daha güvenli hale getirmek için kampanya yürütüyor.

Bu kampanya kapsamında İsviçre'nin ulusal radyo televizyonundaki (SRF) Arena programına çıkan Leuthard, Zürih'teki stüdyolara ulaşım için devlet demiyollarının çift katlı trenlerinden birini kullandı, ama oturacak yer bulamayıp merdivenlere tünedi.

SRF de bu fotoğrafı şu mesajla birlikte paylaştı:

''Federal Konsey üyesi Doris Leuthard'ın böyle boy göstermesi inanılmaz sempatik. SRF'nin Arena programı için yola çıkıp tıka basa dolu trende merdivenlere oturuvermiş. Saat 22.25'ten itibaren Ulaştırma Bakanı SRF1'de Bisiklet İnisiyatifi ile karşı önerileri tartışacak.''

'BİR DAHAKİ SEFERE BİSİKLETLE'

SRF, fotoğrafın üzerine de ''Belki bir dahaki sefere Arena'ya bisikletle gelirsiniz Sayın Federasyon Konseyi üyesi'' diye yazdı.