İsviçre, yetersiz veri gerekçesiyle AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına onay vermedi

Swissmedic tarafından yapılan yazılı açıklamada, AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya henüz onay verilmediği belirtilerek, "AstraZeneca aşısı ile ilgili olarak şimdiye kadar sunulan ve analiz edilen veriler henüz onay vermek için yeterli değil. Aşının güvenliği, etkinliği ve kalitesi hakkında daha fazla bilgi elde etmek için yeni çalışmalardan elde edilecek ek verilere ihtiyaç var." ifadesi kullanıldı.

FAZ 3 DENEMELERİNDEN ELDE EDİLECEK VERİLER BEKLENİYOR

Açıklamada, AstraZeneca aşısına ilişkin kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için Kuzey ve Güney Amerika'da devam eden Faz 3 denemelerinden elde edilecek verilerinin sunulması ve analiz edilmesi gerektiği kaydedildi.

AstraZeneca aşısı için daha önce 5,3 milyon doz sipariş verildiği aktarılan açıklamada, aşıya ilişkin olumlu verilerin sunulması halinde derhal geçici onay verilebileceği bildirildi.

Federal hükümet Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech aşının yanı sıra Moderna ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşıları için toplam 15,8 milyon doz sipariş verildiğini açıklamıştı.