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İsviçre'de 47 yıldır faaliyet gösteren nükleer santral kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 19:02 | Son Güncelleme

Bern yakınlarındaki Mühleberg Nükleer Enerji Santrali'nin kapatılma anını televizyonlar canlı verdi

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin başkenti Bern yakınlarındaki Mühleberg Nükleer Enerji Santrali, 47 yıllık faaliyetinin ardından kapatıldı.

Bern'e 15 kilometre uzaklıktaki santralin şalteri TSİ 14.30'da indirilerek faaliyetlerine daimi olarak son verildi.

Ülkedeki 5 nükleer santral içinde kapatılan ilk santral olan Mühleberg Nükleer Enerji Santrali'nin 3 saniye süren reaktörünün devre dışı kalma anı, İsviçre televizyonlarından canlı verildi.

1972'de açılan santral, İsviçre'de kullanılan elektriğin yüzde 5'ini tedarik etmişti.

Ticari nedenlerden dolayı kapatıldığı belirtilen santralin işletmecisi BKW firmasından yapılan açıklamada, santralin Bern'in 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik ürettiğini kaydetti.

Açıklamada, "Bu, İsviçre'de ilk defa bir güç reaktörünün kullanımdan dışı kalmasıdır" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, İsviçre Çevre Bakanı Simonetta Sommaruga, hafta içi devlet televizyonu RTS'ye yaptığı açıklamada, santralin kapatılmasına ilişkin "Bu gerçekten tarihi bir gün" ifadesini kullanmıştı.

İsviçre, 2011 yılında Japonya'nın Fukuşima nükleer santralindeki kazanın ardından ülkede yeni nükleer santral açmama kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
isviçre Mühleberg Nükleer Enerji Santrali'

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