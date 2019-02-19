İsviçre’de çığ felaketi

İsviçre Alpleri’nde bir kayak merkezinde çığ düştüğü, birçok kişinin kar altında kaldığı belirtildi.
İsviçre’de polis tarafından yapılan açıklamada, Crans-Montana’da Plaine-Morte adlı kayak pistinde çığ düştüğü bildirildi. Çığ düşmesi sonucu birçok kişinin kar altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin kayıp kişileri aradığı belirtildi. Yerel kaynaklar ise, 12 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.
Olay yerine 2 kurtarma helikopteri ile arama kurtarma köpeklerinin gönderildiği belirtildi. İsviçre’de yaklaşık 1 haftadır etkili olan sıcak hava nedeniyle karların eridiği bu nedenle çığ düşmesinin meydana gelmiş olabileceği ifade ediliyor.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum