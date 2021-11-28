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İsviçre’de Covid Önlemlerine Destek

28.11.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre’de halk Pazar günü yalnızca aşı olmuş, iyileşmiş veya test sonucu negatif kişilerin halka açık etkinliklere ve toplantılara katılabileceği özel Covid-19 sertifikalarını içeren sistemi getiren yasaya açık destek verdi

İsviçre’de halk Pazar günü yalnızca aşı olmuş, iyileşmiş veya test sonucu negatif kişilerin halka açık etkinliklere ve toplantılara katılabileceği özel Covid-19 sertifikalarını içeren sistemi getiren yasaya açık destek verdi.

Nihai sonuçlar, seçmenlerin yüzde 62'sinin halihazırda yürürlükte olan yasayı desteklediğini gösterdi.

Referandum, pandeminin küresel merkez üssü olan Avrupa'da Corona virüsünün yayılmasıyla mücadeleye yönelik hükümet politikaları konusunda kamuoyunun görüşünü ortaya koyması açısından önemliydi.

Salgından etkilenen işçilere ve işletmelere milyarlarca dolarlık yardımının da önünü açan ülkenin Covid-19 yasasına yönelik oylama, İsviçre'de diğer tüm Avrupa ülkeleri gibi Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından geldi.

İsviçre’de federal hükümet, vakalar artarken diğer Avrupa ülkeleri hükümetleri gibi yeni kısıtlamalar ilan etmemişti. Uzmanlara göre hükümet Pazar günkü referandum öncesinde Covid-19 politikalarına karşı çıkanların tepkisini çekmek istemedi ve Covid önlemlerini sıkılaştırmak için referandumun sonucunu bekledi.

Ülkede yalnızca 26 idari bölgeden doğudaki muhafazakar ikisi yasaya karşı çıktı.

Referanduma katılım yüzde 65,7 civarındaydı. Yılda birçok kez referandum yapan ülkede katılım beklenmedik şekilde yüksek oldu.

Salı günü İsviçreli sağlık yetkilileri artan vaka sayısının beşinci bir dalganın yolda olduğunu gösterdiği uyarısında bulundu. Ülkede aşılama oranı salgından kötü etkilenen Avusturya ve Almanya gibi ülkelerdekine yakın. Nüfusun yaklaşık üçte ikisinin aşı olduğu ülkede vaka sayıları son haftalarda artmıştı.

İsviçre'de yedi günlük ortalama vaka sayısı, Ekim ortasından Kasım ortasına kadar gelindiğinde beş kattan fazla artarak günde 5 bin 200'ün üstüne çıktı. Öte yandan Avusturya artan enfeksiyonlarla mücadele için ülke genelinde kapanmaya gitti.

Avrupa'nın birçok kentinde COVID-19 önlemlerini protesto gösterileri düzenleniyor. Bu protestolarda zaman zaman şiddet olayları da yaşanıyor. İsviçre'de referandumdan böyle bir sonucun çıkması bu tür protestolar sürerken önemli olarak niteleniyor.

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