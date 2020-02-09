İsviçre’de Eşcinsellerin Zaferi

İsviçre’de düzenlenen referandumda halk cinsel eğilim ve cinsel kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramayı yasaklayan öneriye destek verdi.
Refrandumda halkın yüzde 63.1’i öneriye destek verirken, yüzde 36.9’u buna karşı çıktı.
Sonucun İsviçre’de bulunan eşcinsel toplumun zaferi olduğu yorumları yapılıyor.
Referandum öncesi yarşın başa baş gittiği ve yüzde 60’tan fazla destek oranının zor olduğu yorumları yapılıyordu.
Pazar günkü sonuç ayrımcılığa karşı kamuoyunun beklenenden daha duyarlı olduğunu ortaya koydu.
Yasa tasarısına bazı dini gruplar muhalefet ediyordu.
İsviçre’de eşcinsel evliliklerin önünü açacak yasa tasarısı da parlamentonun gündemine geliyor.
İsviçre tartışmalı konularda sürekli referandum düzenlemesiyle biliniyor.
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