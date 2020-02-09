HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsviçre’de Eşcinsellerin Zaferi

İsviçre’de Eşcinsellerin Zaferi

09.02.2020 23:57 | Son Güncelleme

İsviçre’de düzenlenen referandumda halk, cinsel eğilim ve cinsel kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramayı yasaklayan öneriye destek verdi

İsviçre’de Eşcinsellerin Zaferi

İsviçre’de düzenlenen referandumda halk cinsel eğilim ve cinsel kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramayı yasaklayan öneriye destek verdi.

Refrandumda halkın yüzde 63.1’i öneriye destek verirken, yüzde 36.9’u buna karşı çıktı.

Sonucun İsviçre’de bulunan eşcinsel toplumun zaferi olduğu yorumları yapılıyor.

Referandum öncesi yarşın başa baş gittiği ve yüzde 60’tan fazla destek oranının zor olduğu yorumları yapılıyordu.

Pazar günkü sonuç ayrımcılığa karşı kamuoyunun beklenenden daha duyarlı olduğunu ortaya koydu.

Yasa tasarısına bazı dini gruplar muhalefet ediyordu.

İsviçre’de eşcinsel evliliklerin önünü açacak yasa tasarısı da parlamentonun gündemine geliyor.

İsviçre tartışmalı konularda sürekli referandum düzenlemesiyle biliniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNERTamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandıTamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadiJackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan'den korona virüsüne panzehir bulanlara büyük ödül

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

İngiltere'de Ciara fırtınası, Avrupa'da Sabine Kasırgası! Hayat durdu

Hayat durdu! Tüm seferler iptal edildi

Rusya'da faciadan dönüldü! Yolcu uçağında korku dolu anlar

Faciadan dönüldü! Yolcu uçağında korku dolu anlar

'İstanbullulara bir mektup' başlıklı açıklamada koronavirüs uyarısı!

'İstanbullulara bir mektup' başlıklı açıklamada koronavirüs uyarısı!

İspanya’da koronavirüs vaka sayısı 2’ye yükseldi

İspanya'da bir vaka daha!

Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,2'lik deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.