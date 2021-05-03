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İsviçre’de 'evsizlerden kurtulma' planına tepki yağdı

03.05.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre'nin evsizlerden kurtulmak için önerdiği 'evsizleri başka ülkelere gönderme' teklifine tepki yağdı.

İsviçre’de 'evsizlerden kurtulma' planına tepki yağdı

İsviçre'nin Basel kentinde evsizlerden kurtulmak için sunulan öneri ülkede krize neden oldu. Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan İsviçre'nin hükümeti evsizlik sorunuyla başa çıkmak için alışılmışın dışında çare buldu.

Ülkede yaşayan evsizlere Avrupa'da diledikleri bir lokasyona gitmeleri için trenle seyahat kuponu düzenlenecek, evsizlere de 20 İsviçre frangı (yaklaşık 22 dolar) verilecek.

Buna karşılık, bireyler belirli bir süre ülkeye dönmeme sözü veren bir sözleşmeye imza atacak. Sözleşmeye uymayanlar, sınır dışı edilecek. Yetkililer, 21 evsizin şimdiden teklifi kabul ettiğini belirtti. Basel hükümetinin bu önerisi ise ülkede bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

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İsviçre

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