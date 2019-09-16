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İsviçre'de FETÖ'cülerin iltica başvurusunda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaklaşık 2 bin 800 kişinin İsviçre'ye iltica talebinde bulunduğu belirtildi - İsviçre hükümetinin iltica başvurularındaki kabul oranı ise yüzde 62'ye ulaşarak ortalama iltica kabul oranının üzerinde gerçekleşti

CENEVRE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaklaşık 2 bin 800 Türk vatandaşının İsviçre'ye iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

İsviçre haber ajansının ülkede Almanca yayın yapan NZZ am Sonntag gazetesine dayandırdığı habere göre, Türkiye'de 3 yıl önce yaşanan darbe girişimi sonrası ülkeye iltica başvurusu yapan Türklerin sayısında büyük artış gözlendi.

İsviçre Devlet Göç Sekreteryası'ndan (SEM) alıntı yapan gazete, Ağustos 2016'dan bu yana geçen 3 yıl içinde yaklaşık 2 bin 800 Türk vatandaşının İsviçre'ye iltica başvurusu yaptığını aktardı.

Haberde, daha önceki 3 yılda sadece bin 200 başvuru yapıldığına işaret edilerek, böylelikle son 3 yılda yüzde 130'luk bir artış gerçekleştiğine dikkat çekildi.

- FETÖ'cü olduklarını gizlemediler

SEM Sözcüsü Lukas Rieder ise "Türk sığınmacılardaki bu artış, Türkiye'deki iç gelişmelerin bir sonucudur." değerlendirmesinde bulunarak başvuru yapanların kanlı darbe girişimi sonrası İsviçre'ye kaçan FETÖ üyeleri olduğu imasında bulundu.

Haberde ayrıca, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'ye başvuran tüm sığınmacıların menşei ülkeleri listesinde, Türkiye'nin ikinci sıraya yerleştiği ifade edildi.

Türk vatandaşlarının iltica başvurularındaki kabul oranının yüzde 62'ye ulaştığı ve bunun diğer ülkelerden gelen başvuruların kabul edilme oranının ortalamasının üzerinde olduğu kaydedildi.

- FETÖ'cü diplomatlar da iltica başvurusunda bulunmuştu

15 Temmuz darbe girişiminden aylar sonra FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan, aralarında eski Bern Büyükelçiliği Müsteşarı Volkan Karagöz'ün de olduğu bazı Türk diplomatların, İsviçre'den iltica talebinde bulunduğu belirtilmişti.

İsviçre medyasında yer alan haberlere göre, şubat ayında kamu görevinden uzaklaştırılan Karagöz, İsviçre'ye iltica başvurusu yapmıştı.

Haberlerde, İsviçre Dışişleri Bakanlığının, Karagöz dışında ülkeye iltica için başvuran diğer Türk diplomatların isimlerini açıklamadığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ iltica isviçre

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