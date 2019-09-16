İsviçre'de FETÖ'cülerin iltica başvurusunda patlama

CENEVRE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaklaşık 2 bin 800 Türk vatandaşının İsviçre'ye iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

İsviçre haber ajansının ülkede Almanca yayın yapan NZZ am Sonntag gazetesine dayandırdığı habere göre, Türkiye'de 3 yıl önce yaşanan darbe girişimi sonrası ülkeye iltica başvurusu yapan Türklerin sayısında büyük artış gözlendi.

İsviçre Devlet Göç Sekreteryası'ndan (SEM) alıntı yapan gazete, Ağustos 2016'dan bu yana geçen 3 yıl içinde yaklaşık 2 bin 800 Türk vatandaşının İsviçre'ye iltica başvurusu yaptığını aktardı.

Haberde, daha önceki 3 yılda sadece bin 200 başvuru yapıldığına işaret edilerek, böylelikle son 3 yılda yüzde 130'luk bir artış gerçekleştiğine dikkat çekildi.

- FETÖ'cü olduklarını gizlemediler

SEM Sözcüsü Lukas Rieder ise "Türk sığınmacılardaki bu artış, Türkiye'deki iç gelişmelerin bir sonucudur." değerlendirmesinde bulunarak başvuru yapanların kanlı darbe girişimi sonrası İsviçre'ye kaçan FETÖ üyeleri olduğu imasında bulundu.