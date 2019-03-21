İsviçre'de Nevruz kutlaması

CENEVRE (AA) - Nevruz Bayramı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği ve bazı ülkelerin ev sahipliğinde İsviçre'nin Cenevre kentinde coşkuyla kutlandı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) ana binasında düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki daimi temsilciliklerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği kutlama törenine, pek çok ülkeden büyükelçi, diplomat, gazeteci ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan ve diğer ülke büyükelçileri, törende yaptıkları konuşmalarda, Nevruz'un anlam ve önemini anlattı, barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Yüzlerce davetliye ev sahibi ülkelerin mutfaklarından lezzetlerin ikram edildiği gece, müzik dinletisiyle sona erdi.

