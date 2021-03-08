İsviçre’de peçe ve burka yasaklanıyor

İsviçre'de kadınların gözleri dışında tüm vücutlarını kapatan burka ve peçe türü giysilerin yasaklanması konusunda pazar günü düzenlenen referandumun sonuçları açıklandı. Sonuçları duyuran İsviçre hükümeti, referanduma katılan İsviçrelilerin yüzde 51,2'sinin, kadınların ülke genelinde kamuya açık alanlarda burka veya peçe kullanmalarına karşı oldukları yönünde görüş bildirdiklerini açıkladı. İsviçre'den önce Fransa, Avusturya, Bulgaristan, Belçika ve Danimarka da kadınların tamamen kapanmalarını yasaklamıştı.

Burka ve peçe kullanımının yasaklanması ile ilgili referandum İsviçre Halk Partisi'ne (SVP) yakınlığıyla bilinen sağcı muhafazakar Egerkinger Komitesi'nin girişimleri sorucu düzenlendi. Komite, referanduma gidilmesi için başlattığı girişimin asıl hedefinin Müslüman kadınların başlarını ve vücutlarını tamamen kapatmalarını önlemeye yönelik olduğunu açıkça belirtmese de, sözkonusu girişimin asıl amacının bu olduğu biliniyor.

Referandum öncesi düzenlenen kampanyalarda, yasağı destekleyenler "Radikal İslam'ı durdur" şeklinde bir slogan benimserken, yasa karşıtları düzenledikleri kampanyalarda yasağı savunan girişimi "saçma", "gereksiz" ve "İslam karşıtı" olarak adlandırıldı.