İsviçre'de referandumla ibadet yerleri hariç tüm kamusal alanlarda burka ve peçe yasaklandı

İsviçre'de dün yapılan referandumla ibadet yerleri hariç tüm kamusal alanlarda burka giymek ve peçe takmak yasaklandı.

Resmi sonuçlara göre oylamaya katılanların yüzde 51,2'si yasağa destek verdi.

Burka tüm vücudu ve yüzü kapatan, gözlerin tülle kapatıldığı bir giysi. Peçe ise gözlerin açıkta kaldığı yüzü kapatan bir başörtüsü.

'Ülkede sadece 30 kişi nikap kullanıyor'

Lucern Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre ülkede burka giyen hemen hemen hiç kimse yok.

30 kadar kadının ise peçe kullandığı belirtiliyor. 8,6 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 5'i çoğu Türk, Boşnak ve Kosovalı olan Müslümanlardan oluşuyor.

Öneri; "Radikal İslam'ı durdurun', "Aşırılığı durdurun" sloganlarıyla kampanya yürüten sağcı İsviçre Halk Partisi tarafından sunulmuştu.

Ülkedeki önde gelen İslami kuruluşlardan Merkezi Müslümanlar Komisyonu, referandum sonucunu "Müslümanlar için kara bir gün" diye değerlendirdi ve "Bugünkü karar eski yaraları tekrar açıyor, hukuki eşitsizliği daha da büyütüyor ve Müslüman azınlığın dışlanmasına ilişkin açık bir mesaj gönderiyor" dedi.