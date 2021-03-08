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İsviçre'de referandumla ibadet yerleri hariç tüm kamusal alanlarda burka ve peçe yasaklandı

08.03.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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İsviçre'de referandumla ibadet yerleri hariç tüm kamusal alanlarda burka ve peçe yasaklandı

İsviçre'de dün yapılan referandumla ibadet yerleri hariç tüm kamusal alanlarda burka giymek ve peçe takmak yasaklandı. Resmi sonuçlara göre oylamaya katılanların yüzde 51,2'si yasağa destek verdi.

İsviçre'de dün yapılan referandumla ibadet yerleri hariç tüm kamusal alanlarda burka giymek ve peçe takmak yasaklandı.

Resmi sonuçlara göre oylamaya katılanların yüzde 51,2'si yasağa destek verdi.

Burka tüm vücudu ve yüzü kapatan, gözlerin tülle kapatıldığı bir giysi. Peçe ise gözlerin açıkta kaldığı yüzü kapatan bir başörtüsü.

'Ülkede sadece 30 kişi nikap kullanıyor'

Lucern Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre ülkede burka giyen hemen hemen hiç kimse yok.

30 kadar kadının ise peçe kullandığı belirtiliyor. 8,6 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 5'i çoğu Türk, Boşnak ve Kosovalı olan Müslümanlardan oluşuyor.

Öneri; "Radikal İslam'ı durdurun', "Aşırılığı durdurun" sloganlarıyla kampanya yürüten sağcı İsviçre Halk Partisi tarafından sunulmuştu.

Ülkedeki önde gelen İslami kuruluşlardan Merkezi Müslümanlar Komisyonu, referandum sonucunu "Müslümanlar için kara bir gün" diye değerlendirdi ve "Bugünkü karar eski yaraları tekrar açıyor, hukuki eşitsizliği daha da büyütüyor ve Müslüman azınlığın dışlanmasına ilişkin açık bir mesaj gönderiyor" dedi.

Komisyon, referandum sonucunu mahkemede itiraz edeceğini duyurdu.

İsviçre hükümeti, devletin kadınlara ne giyeceklerini söyleyemeyeceğini belirterek yasağa karşı çıkıyordu.

Referandumun sonucu bağlayıcı.

Ülkede yürürlükte olan doğrudan demokrasi sistemiyle farklı konularda sık sık bölgesel ve ulusal referandumlar yapılıyor.

Herhangi bir konuda referandum yapılabilmesi için 100 bin imza toplamak yeterli oluyor.

2009'da yine İsviçre Halk Partisi "İslamlaşmanın simgesi" dediği minarelerin yasaklanması için teklif getirmiş ve referandumda minareler yasaklanmıştı.

Hükümet o dönemde de minare yasağına karşı çıkıyordu.

Dünkü referandumda doğrudan İslam'dan söz edilmemesine rağmen kamuoyunda öneri "peçe yasağı" olarak biliniyordu.

Uluslararası Af Örgütü: Tehlikeli bir politika

Uluslararası Af Örgütü, yasağı "Din ve ifade özgürlüğü dahil kadınların haklarını ihlal eden tehlikeli bir politika" diye niteledi.

Peçe, bazı diğer Avrupa ülkelerinde de tartışmalı bir konu. Fransa'da peçe 2011'de yasaklanmıştı.

Hollanda, Danimarka, Avusturya ve Bulgaristan'da da kamusal alanda peçe takmak tamamen ya da kısmen yasak.

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