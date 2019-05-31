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İsviçre’de rehine krizi: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

İsviçre’nin Zürih kentinde silahlı bir kişi ve rehin aldığı 2 kadın, 3 el silah sesinin ardından ölü bulundu.İsviçre’nin en büyük şehri olan Zürih’te 60 yaşındaki şüpheli, 2 kadını günün erken saatlerinde rehin aldı.

İsviçre’nin Zürih kentinde silahlı bir kişi ve rehin aldığı 2 kadın, 3 el silah sesinin ardından ölü bulundu.
İsviçre’nin en büyük şehri olan Zürih’te 60 yaşındaki şüpheli, 2 kadını günün erken saatlerinde rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis intikal etti. Şüpheli, polis bölgeyi terk etmediği takdirde 2 kadını vurmakla tehdit etti. Aradan 3 saat geçtikten sonra silahlı şahıs vazgeçtiğini ve yakında teslim olacağını duyurdu. Ancak kısa süre sonra 3 el silah sesi duyuldu ve polis binaya baskın düzenledi. Polis, şüpheli ve 2 rehineyi ağır yaralı olarak buldu ancak yaralılar hastaneye kaldırılamadan hayatını kaybetti.
Polis, silahın olay yerinde bulunduğunu açıkladı. Olayın sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kadınların yaşlarının 24 ve 28 olduğu belirtilirken uyrukları hakkında bilgi verilmedi.

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