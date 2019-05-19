İsviçre'de silah kullanımı zorlaştı

CENEVRE (AA) - İsviçre'de, Avrupa Birliği (AB) ile uyumluluk adına silah alımı ve kullanımını sertleştiren tartışmalı yasa, referandumda kabul edildi.

Ülkede ulusal düzeyde yapılan referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre, halkın yaklaşık yüzde 65'i yeni silah yasasına "evet" oyu verdi.

Halk oylamasından "evet" sonucu çıkmasıyla birlikte İsviçre'de silah satışının daha iyi takip edilmesi, yüksek şarjör kapasiteli yarı ve tam otomatik silahların yasaklanması ve karaborsayla mücadele edilmesi bekleniyor.

Yasaya şiddetle karşı çıkan silah lobisi ve muhalifler, silah kullanımının kısıtlamasının geleneksel değerleri ve egemenliği baltaladığını iddia ediyordu.

Bireysel silahlanmayı savunan gruplar, yeni silah yasasının terörle mücadelede hiçbir etkisinin olmayacağını, silah sahibi olma hakkının ihlal edileceğini ve ülkede yaygın olan atıcılık sporunun büyük ölçüde zarar göreceğini ileri sürüyordu.

- Schengen ve Dublin vurgusu

İsviçre Hükümeti ve ülkedeki büyük partiler ise yasanın reddedilmesi halinde AB üyesi olmayan İsviçre'nin Schengen Anlaşması ve Dublin Sözleşmesi'nden çıkarılabileceği uyarısında bulunuyordu.