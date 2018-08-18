İsviçre'de tokalaşmayı reddeden Müslüman çifte vatandaşlık verilmedi

LOZAN (AA) - İsviçre'nin Lozan kentinde Müslüman bir çiftin İsviçre vatandaşlığı için yaptığı başvuru "karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri" gerekçesiyle geri çevrildi.

Lozan Belediyesi, ülke basınında çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kimlikleri paylaşılmayan çiftin "karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri gerekçesiyle vatandaşlık başvurularının kabul edilmediği" doğrulandı.

Başvurularının reddini gerektirecek başka nedenler de olduğu belirtilerek, çiftin başvuru sırasında da "karşı cins tarafından yöneltilen soruları yanıtlamadıkları ve genel bir ayrımcı davranış sergiledikleri" ileri sürüldü.

Çiftin karşı cinsle el sıkışmamasının, "İsviçre anayasasının temel prensiplerine, toplumsal normlar ve kadın erkek eşitliğine saygısızlık" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Belediye bu çiftin yasal şartları karşılamadığı için taleplerini kabul etmedi." denildi.

Belediyenin vatandaşlık komisyonunun 2016 Temmuz'dan bu yana ilk defa bir başvuruyu reddettiği bilgisi de paylaşıldı.