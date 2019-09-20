HABER

İsviçre'de Uygurlar ve Tibetliler Çin'i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:48 | Son Güncelleme

İsviçre'de Uygurlar ve Tibetliler Çin'i protesto etti

CENEVRE (AA) - Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yüzlerce Uygur ve Tibetli, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde Çin Halk Cumhuriyeti'ni protesto etti.

Dünyanın farklı ülkelerindeki insan haklar ihlallerinin ele alındığı BM İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumu devam ederken, Cenevre Çin protestosuna sahne oldu.

BM Cenevre Ofisi'nin önünde sivillere yönelik silahlı şiddete karşı olmayı sembolize eden Kırık Sandalye Heykeli'nin önünde toplanan yüzlerce Uygur ve Tibetli, Çin'i protesto etti.

Konuşmalarda, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gözaltında tutulan bir milyondan fazla Uygur'un derhal serbest bırakılması ve gözaltı merkezlerinin kapatılması çağrısı yapıldı.

Basının yoğun ilgi gösterdiği protestoda, "Doğu Türkistan'a ve Tibet'e özgürlük", "Uygurlara soykırım ve işkenceyi durdurun", "Yaşasın Doğu Türkistan", "Tibet'e özgürlük", "Çin hükümeti kendinden utan" ve "BM artık uyan" şeklinde slogan atıldı.

- BM'ye çağrı

Protestoya katılan Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumu münasebetiyle Tibetlilerle seslerini tüm dünyaya duyurmak için Cenevre'ye geldiklerini söyledi.

İsa, protestoya Avrupa'nın farklı ülkelerinden katılımlar olduğunu belirterek, BM'ye "Doğu Türkistan'daki toplama kamplarının kapatılması" için baskı yapma çağrısında bulundu.

Cenevre'de yaşayan Uygurlardan Abdülhamit Erkin, "21. asırda Doğu Türkistan'da üç milyondan fazla Uygur Türkü, Nazi kampları gibi yerlerde tutuluyor." dedi.

Erkin, üç yıldır Doğu Türkistan'daki kamplarda bulunan akrabalarının hiçbirinden haber alamadığını, hayatta olup olmadıklarını da bilmediğini dile getirdi.

- "İnsanlara dinlerini ve kimliklerini değiştirmek için baskı yapılıyor"

Almanya'dan protestoya katılan Shahrezad Ghayrat, "Bugün burada Tibetlilerle Çin hükümetini protesto etmek için bulunuyoruz. Tibet ve Doğu Türkistan, 17 yıldır Çin'in işgali altında." diye konuştu.

Ghayrat, her iki bölgede de insani durumun dramatik şekilde daha da kötüye gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kamplarda bir ile üç milyon arası Uygur tutuluyor. Bu insanlara dinlerini ve kimliklerini değiştirmek için baskı yapılıyor. Çocuklar da ailelerinden koparılarak yetimhanelere konuluyor. Ailelerini göremiyor ve dillerini konuşamıyorlar."

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumu, 27 Eylül'de sona erecek.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
İngiltere ve İsveç'te iklim değişikliği protestosuİngiltere ve İsveç'te iklim değişikliği protestosu
Kafkas İslam Ordusu’nun 101’inci yıl etkinliklerine Türkiye’den anlamlı bir heyet katıldıKafkas İslam Ordusu’nun 101’inci yıl etkinliklerine Türkiye’den anlamlı bir heyet katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi BM çin Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa protesto Tibetliler Uygur Türkleri

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki partideki istifalara ilişkin açıklama

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Mansur Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı taleplerine ret!

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.