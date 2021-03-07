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İsviçre’de Yüzü Kapayan Kıyafetler Yasaklandı

07.03.2021 22:18 | Son Güncelleme:
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İsviçre’de Yüzü Kapayan Kıyafetler Yasaklandı

İsviçre’de yapılan referandumda yüzü kapayan kıyafetlerin giyinmesi yasaklandı

İsviçre’de yapılan referandumda yüzü kapayan kıyafetlerin giyinmesi yasaklandı.

Yasağa destek verenler yüzde 51.2, karşı çıkanlar ise yüzde 48.8 oldu.

Referandum önerisi aşırı sağcı İsviçre İnsanların Partisi tarafından gündeme getirilmişti.

İsviçre’deki Merkezi Müslümanlar Konseyi adlı kuruluş kararı Müslümanlar için ‘kara gün’ olarak niteledi. Kuruluş karara mahkemede itiraz edeceğini de açıkladı.

İsviçre hükümeti yasağa karşı çıkmış, “kadınlara ne giyeceğini söylemek devletin görevi değil” şeklinde açıklama yapmıştı.

Lucerne Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma İsviçre’de nerdeyse kimsenin burka giymediğini ve sadece 30 kadının peçe giydiğini ortaya koymuştu.

Yaklaşık 9 milyon nüfuslu İsviçre’de halkın yüzde 5’ini Müslümanlar oluşturuyor. Bu ülkede yaşayan Müslümanlar Türkiye, Bosna ve Kosova’dan.

İsviçre’de halk kendi durumlarıyla ilgili ülkedeki doğrudan demokrasi sistemine göre doğrudan görüşlerini referandumlar aracılığıyla belirtebiliyorlar. İsviçreliler aralıklarla ulusal ya da bölgesel referandumlarda oy kullanıyor.

Pazar günkü referandumda İslam doğrudan telaffuz edilmedi ancak referendum çoğunlukla burka yasağı olarak değerlendirildi.

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