İsviçre'deki genel seçim sonuçları

Seçimlerde en büyük sürprizi ise İsviçre Yeşiller Partisi ile Liberal Yeşiller Partisi yaptı.

Üçüncü sıradaki Liberal Demokrat Partinin (FDP) oyları ise yüzde 16,4'ten 15,5'e, milletvekili sayısı da 33'ten 29'a düştü.

Christian Levrat'ın başkanlığı yaptığı Sosyal Demokrat Parti de (SP) seçimlerde 2,3 puan oy kaybetmesine rağmen ikinci sıradaki yerini korudu. 2015'te yüzde 18,8 oyla parlamentoda 43 koltuk kazanan SP, bu seçimlerde yüzde 16,5'e gerileyerek 39 milletvekili çıkardı.

Buna göre, 2015'te yüzde 29,4 oy oranıyla 200 kişilik Federal Meclis'te 65 milletvekili kazanan SVP, dünkü seçimlerde yüzde 25,6'ya düşerek 54 milletvekili çıkarabildi.

Halkın, 246 milletvekili ve senatörü belirlemek için sandık başına gittiği İsviçre'de, geçici seçim sonuçları açılandı.

CENEVRE (AA) - İsviçre'de dün yapılan genel seçimde 3,8 puan kaybetmesine rağmen, İsviçre Halk Partisi (SVP) yüzde 25,6 oy ile yeniden birinci parti olurken, seçimlerde en büyük sıçramayı "Yeşiller" yaptı.

Bir önceki seçimlerde yüzde 11,6 ile dördüncü sırada çıkan Hristiyan Demokrat Parti (CVP) ise bu kez oylarını yüzde 11,8'e yükseltmesine rağmen Yeşiller'in ardından beşinci parti oldu. CVP'nin Federal Meclis'teki sandalye sayısı da 27'den 26'ya düştü. Böylelikle Yeşiller Partisi 171 yıllık tarihinde ilk kez CVP'yi geçmiş oldu.

Bir önceki seçimlerde yüzde 4,6 oy ile 7 milletvekili çıkaran Liberal Yeşiller Partisi de bu seçimde oylarını yüzde 7,6'ya, milletvekili sayısını da 16'ya çıkararak seçimlerden zaferle ayrılan diğer bir parti oldu.

Böylelikle Yeşiller ve Liberal Yeşiller toplam oylarını yüzde 20'nin üzerine milletvekili sayılarını da 44'e yükselterek İsviçre tarihinin en büyük seçim başarısına imza attılar.

Muhafazakar Demokratik Parti yüzde 2,4 oy oranıyla 3, Evanjelik Halk Partisi yüzde 2,2 ile 3, Ticino Ligi yüzde 0,8 ve İsviçre İşçi Partisi de yüzde 0,6 ile birer milletvekilliği kazandı.

- Kadın milletvekili sayısı arttı

Bu arada dün yapılan seçimde 14 yeni kadın vekilin parlamentoya girmesiyle İsviçre'deki kadın milletvekili sayısı 77'ye yükseldi.