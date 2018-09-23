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İsviçre'deki Gıda Referandumundan 'Hayır' Çıktı

23.09.2018 23:46 | Son Güncelleme

İsviçreliler yerli çiftçileri koruyan, yerli ve ithal gıdaların daha sağlıklı, çevre ve hayvandostu olmasını öngören iki ayrı öneriyi değerlendirmek için sandık başına gitti. Referanduma katılanlar çoğunlukla iki öneriyi de reddetti

İsviçre'deki Gıda Referandumundan 'Hayır' Çıktı

İsviçreliler yerli çiftçileri koruyan, yerli ve ithal gıdaların daha sağlıklı, çevre ve hayvandostu olmasını öngören iki ayrı öneriyi değerlendirmek için sandık başına gitti. Referanduma katılanlar çoğunlukla iki öneriyi de reddetti.

Sonuçlara göre halkın yüzde 60’tan fazlası önerileri reddetti.

Önerilerin amacı yerel çiftçiliği güçlendirmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmekti.

Fakat halka hayır oyu kullanmayı tavsiye edenler, fiyatların yükseleceği ve seçeneklerin azalacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Sonuçların çiftçilik grupları ve etik gıda kampanyacıları açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğu yorumları yapılıyor.

Temiz Gıda Girişimi, İsviçre hükümetinin çevre, hayvan dostu ve temiz üretilmiş gıdaları teşvik etmesini ve İsviçreli denetçilerin yurt dışına çıkarak ithal edilen ürünlerin uygunluğunu kontrol etmesini öngörüyordu.

Buna göre büyük endüstriyel tesislerden gelen hayvanlar ve hayvansal ürünlerin yasaklanması öngörülüyordu. Mevsimsel ve yerel olarak üretilmiş ürünler ithal edilecek ve etiketlerinde ürünlerin içeriğine dair daha detaylı bilgi yer alacaktı.

Düzenlemelerin destekçilerine göre hedeflerden biri de israfı önlemek olacaktı.

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