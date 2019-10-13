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İsviçre'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, YPG/PKK'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 23:37 | Son Güncelleme

İsviçre'deki Türk STK'ler, Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken, son günlerde ülkede şiddet olayları çıkaran terör örgütü YPG/PKK yandaşlarına tepki gösterdi - STK'lerin ortak bildirisinden: - "İsviçre'deki Türk STK'leri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz" - "Barış Pınarı Harekatı'nın özellikle Avrupa kamuoyuna, Kürtlere yönelik bir harekat olarak yansıtılması tam bir akıl tutulması ve kötü niyettir" - "İsviçre'deki terör örgütü yandaşlarının Büyükelçiliğimize, Konsolosluğumuza ve Türk iş yerlerine saldırarak şanlı Türk bayrağımızın yakılması kabul edeceğimiz bir durum değildir"

İsviçre'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken, son günlerde ülkede şiddet olayları çıkaran terör örgütü YPG/PKK yandaşlarına tepki gösterdi.

İsviçre'de yaşayan Türk toplumunun oluşturduğu STK'lerin temsilcileri, bölücü örgüt ve yandaşları tarafından hafta sonu İsviçre genelinde Türk toplumu ile Türk bayrağına karşı girişilen sözlü ve fiziki saldırılara kayıtsız kalmadı.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği önünde bir araya gelen STK temsilcileri hazırladıkları ortak basın bildirisini Almanca ve Türkçe okuyarak, İsviçre kamuoyuna yaşanılan saldırılar hakkında görüşlerini ve tepkilerini dile getirdi.

STK'ler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı bahane eden terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının, Bern Büyükelçiliği önündeki şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Beyaz Ay Derneği Başkanı Suat Şahin'in Türkçe okuduğu bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekatı'nın özellikle Avrupa kamuoyuna, Kürtlere yönelik bir harekat olarak yansıtılması tam bir akıl tutulması ve kötü niyettir. Türk toplumu olarak asırlardır Kürt kardeşlerimizle tarihi ve kültürel bağlarımızın, ortak değerlerimizin etrafında et ve tırnak gibi birlikte, barış ve huzur içerisinde yaşamaktayız. Asla bu kardeşliğimizin bu tür mesnetsiz iftiralarla zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu gerçek bütün dünya tarafından bilinmesine rağmen, özellikle Avrupa’da bu yalan ve iftira dolu maksatlı söylemlere inanarak, Avrupa'daki terör yandaşlarının yapmış olduğu şiddet eylemlerine göz yumularak, görmezden gelinmesini esef ve üzüntü ile karşılıyoruz."

- İsviçre hükümetine "kayıtsız kalma" çağrısı

"Her fırsatta çeşitli bahanelerle İsviçre'deki terör örgütü yandaşlarının Büyükelçiliğimize, Konsolosluğumuza ve Türk iş yerlerine saldırarak şanlı Türk bayrağımızın yakılması kabul edeceğimiz bir durum değildir." görüşüne yer verilen bildiride, İsviçre güvenlik güçleri ve hükümetine çirkin saldırılar karşısında kayıtsız kalmama çağrısında bulunuldu.

STK'lerin ortak bildirisinde, İsviçre'deki Türk STK'lerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk devletinin ve Mehmetçiğin yanında olduğu bir kez daha vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan Bern Büyükelçiliğimize terör yandaşları tarafından yapılmak istenen saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Temsilciliklerimize yapılmış olan bu alçakça saldırıları bütün Türk toplumuna yapılmış olarak kabul ettiğimizi bildirerek, İsviçre güvenlik güçlerinden Büyükelçiliğimize yönelik bu tür saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyoruz."

MÜSİAD İsviçre Yönetim kurulu üyesi Serkan Doğan'ın da bildiriyi Almanca okumasının ardından, STK temsilcileri Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Büyükelçi Saygılı'dan teşekkür

Büyükelçi Saygılı, burada yaptığı konuşmada, "Sizlerle birlikte olmak benim için onur verici. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu zor günlerimizde sizleri yanımızda görmek bize ayrı bir güç veriyor." dedi.

Basın açıklamasına, İsviçre Türk Toplumu (İTT) adına Mustafa Çavuşoğlu, Ceyhun Dinçer, Emine Şeker Güzel, İsviçre Türk Diyanet Vakfından Zafer Terkesli, İsviçre İslam Toplumundan (SİG) Ali Saçak, Nihat Karaman, Zekeriya Saçak, İsviçre Türk Federasyonundan Mustafa Kocakır, Avrupa Türk Demokratlar Birliğinden Başkan Murat Şahin, MÜSİAD İsviçre'den Ömür Çelik ve Serkan Doğan, İslam Federasyonundan Mustafa Öztürk, Türk İsviçre Seyahat Acentalar Birliğinden (TİSAB) Mehmet Göktaş ve Yakup Yetişti, İsviçre Türk Dağcılar Derneğinden Yakup Aydın, Diyanet cami derneklerinden Dilaver Çiçek, Ufuk Yıldız, Gökmen Gökdemir ve Ahmet Cindir katıldı.

Cuma akşamı, Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğine yürüyen terör örgütü YPG/PKK yandaşları polisle çatışmıştı.

Polis, terör örgütü yandaşlarını dağıtmak için havaya uyarı ateşi açmıştı. Çevredeki binalara hasar veren grubu, polis güç kullanarak dağıtmak zorunda kalmıştı.

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isviçre Türk STK'ler Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği

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