İsviçre’den Şırnak’a Bir Hekimin Öyküsü

Şırnak Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Sorumlu hekimi Tevfik Bayram, kentin çiçeği burnunda memurlarından. Yedi ay önce Şırnak’a atanan uzman doktor Bayram, 32 yıl önce doğduğu topraklara bu kez uluslararası üne sahip bir hekim olarak döndü.
Bayram’ın üniversite macerası Marmara Üniversitesi’nde başladı. Tıp fakültesini bitirdikten sonra Şırnak’a gelip bir süre çalışan Bayram, aynı üniversitenin Halk Sağlığı bölümünde uzmanlık eğitimi aldı. Bayram, ardından İsrail’de Kudüs İbrani Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. İsviçre’de Bern Üniversitesi’nde uluslararası bilimsel çalışmalarda yer alan Bayram’ın araştırmaları, Oxford Üniversitesi’nde yayınlandı. Bayram’ın da içinde bulunduğu bir tıp araştırması Türk Nöroşirürji Derneği’nin “yılın tıp çalışması” ödülüne layık görüldü.
Kanadalı eşiyle Şırnak’a yerleşti
Bu sırada Kanadalı Veen ile tanışarak evlenen Bayram, eşini de alarak ikinci kez doğduğu toprakların yolunu tuttu. Daha iyi şartlarda başka ülkelerde çalışma imkanı varken Şırnak’ı tercih eden Bayram, memleketinin gelişimine katkı sunmak istediğini söyledi.
VOA Türkçe’ye konuşan Bayram, “Burayı tercih ettiğimde insanlar hep yurtdışında bu kadar imkanın varken neden Şırnak'a gidiyorsun derlerdi bana. Ama ben yurtdışında bu eğitimleri alırken kendi kişisel hayatımı kurtarma düşüncesiyle almadım. Benim için “güzel” yere kaçmak bir marifet değildi; asıl marifet yaşadığın yeri “güzelleştirmek”ti. O yüzden Şırnak'a gelerek karınca kararınca buranın sağlığına katkıda bulunmak istedim. Ben oldum olası hep iyimser biri olmuşumdur. Bence Şırnak’ın İsviçre'deki bir şehrin güzelliğine erişmesinin önünde hiçbir engel yok. Şırnak’ın muazzam kaynakları var ve bunlar doğru kullanılırsa Avrupa’daki birçok şehir kadar güzelleşebilir. Ben de bu açıdan Şırnak'ın sağlığına bir katkıda bulunabiliyorsam benim için bir iftihardır” dedi.
Pandemi ile mücadelede ön saflarda
Daha Şırnak’a gelmeden kentle ilgili projeler hazırlayan Bayram, şimdilerde Corona virüsü ile mücadelede ön saflarda yer alıyor. Bayram, “Henüz Şırnak'a gelmeden, İsrail’deki yüksek lisansım sırasında Şırnak’taki bebek ve anne ölümlerini azaltmaya yönelik iki proje hazırlamıştım. Buraya geldiğimde hem onları hem de diğer sağlık problemleri ile ilgili müdahaleler yapmayı planlamıştım. Fakat çalışmaya başladığım gibi Covid-19 pandemisi başladı ve neredeyse diğer tüm sağlık müdahaleleri durdu ve pandemiye odaklanmaya başladık. Bu sırada ben de İl Sağlık Müdürlüğü’nde Bulaşıcı Hastalıklar birim sorumlusu olarak görevlendirildim ve hala devam ediyorum. Ayrıca pandemi ile ilgili kararların alındığı kriz masasında yer alıyorum. İyi bir yönetim var burada ve pandeminin başından beri gece-gündüz, hafta içi-hafta sonu demeden büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Burada çalışmak ve işe yarar müdahalelerde bulunmak, en azından bir katkıda bulunmak insana mutluluk veriyor” diye konuştu.
”Coğrafya kader değil”
Bayram, “Coğrafya kaderdir” sözüne inanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu; “Birçok insanın kafasında belli yerler için klişe ve etiketler vardır. Şırnak bu açıdan hep kötü görülmüş, hep geride kalan bir yer olarak kafalarda yer edinmiştir. Şırnaklıların kendi kafasında bile bu vardır. Fakat ben klişelere inanan biri değilim. Ben değişime ve ilerlemeye inanırım. Nitekim Şırnak, Covid-19 pandemisinde de çevre illerin ve batıdaki illerin çoğundan iyi işler çıkarmıştır. Hep çevre illere hasta sevk eden Şırnak artık çevre illerden hasta sevk alacak duruma bile gelmiştir. Bu gelişmelerin devam edeceğine ve başka sektörlerde de olacağına inanıyorum. Yeter ki doğru müdahaleler yapılsın, coğrafyanın verdiği tüm dezavantajlar bertaraf edilebilir. İsrail'de çöl ortasında toprağı ve suyu olmayan yerde tarım yapılıp ürün bile ihraç edilebiliyorsa Şırnak gibi verimli topraklarda her şey başarılabilir. Klişeler insanlarda çalışma şevkini kırar ve ilerlemeyi durdurur. Şırnaklılar ve Şırnaklı yöneticiler Şırnak’ın değişmeyeceği ve ilerlemeyeceği şeklindeki klişe ve önyargılardan kurtulabilirlerse Şırnak gayet de güzel bir yere dönüşebilir.”
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