İsviçre’den Şırnak’a Bir Hekimin Öyküsü

VOA Türkçe’ye konuşan Bayram, “Burayı tercih ettiğimde insanlar hep yurtdışında bu kadar imkanın varken neden Şırnak'a gidiyorsun derlerdi bana. Ama ben yurtdışında bu eğitimleri alırken kendi kişisel hayatımı kurtarma düşüncesiyle almadım. Benim için “güzel” yere kaçmak bir marifet değildi; asıl marifet yaşadığın yeri “güzelleştirmek”ti. O yüzden Şırnak'a gelerek karınca kararınca buranın sağlığına katkıda bulunmak istedim. Ben oldum olası hep iyimser biri olmuşumdur. Bence Şırnak’ın İsviçre'deki bir şehrin güzelliğine erişmesinin önünde hiçbir engel yok. Şırnak’ın muazzam kaynakları var ve bunlar doğru kullanılırsa Avrupa’daki birçok şehir kadar güzelleşebilir. Ben de bu açıdan Şırnak'ın sağlığına bir katkıda bulunabiliyorsam benim için bir iftihardır” dedi.

Pandemi ile mücadelede ön saflarda

Daha Şırnak’a gelmeden kentle ilgili projeler hazırlayan Bayram, şimdilerde Corona virüsü ile mücadelede ön saflarda yer alıyor. Bayram, “Henüz Şırnak'a gelmeden, İsrail’deki yüksek lisansım sırasında Şırnak’taki bebek ve anne ölümlerini azaltmaya yönelik iki proje hazırlamıştım. Buraya geldiğimde hem onları hem de diğer sağlık problemleri ile ilgili müdahaleler yapmayı planlamıştım. Fakat çalışmaya başladığım gibi Covid-19 pandemisi başladı ve neredeyse diğer tüm sağlık müdahaleleri durdu ve pandemiye odaklanmaya başladık. Bu sırada ben de İl Sağlık Müdürlüğü’nde Bulaşıcı Hastalıklar birim sorumlusu olarak görevlendirildim ve hala devam ediyorum. Ayrıca pandemi ile ilgili kararların alındığı kriz masasında yer alıyorum. İyi bir yönetim var burada ve pandeminin başından beri gece-gündüz, hafta içi-hafta sonu demeden büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Burada çalışmak ve işe yarar müdahalelerde bulunmak, en azından bir katkıda bulunmak insana mutluluk veriyor” diye konuştu.