HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2020 22:14 | Son Güncelleme

İsviçre'nin Bern Üniversitesinden immünoloji profesörü Martin Bachmann, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında kullanılmak üzere ekim ayında bir aşı geliştirilmesini umduklarını söyledi.

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İngiltere'nin Oxford Üniversitesinde de görev yapan Bachmann, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) tarafından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İsviçreli aşı şirketi Saiba ile Kovid-19 hastaları için "aylar içinde" bir aşı geliştirilmesi için birlikte çalıştıklarını aktaran Bachmann, "İsviçre ve tüm dünya için bir çözüm sunmak istiyoruz. Başarılı olmak için gerçekçi bir şansımız olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU? TARİH VERDİLER

Saiba Operasyon Direktörü ve biyokimyacı Gary Jennings de aşı denemesinde kullanılacak adaylar için çalışmaların bu ay sonunda tamamlanacağını belirterek "Seçilmiş 'bir' adayımızın olacağını düşünüyoruz." dedi.

Jennings, test sürecinde Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin de kendilerine yardımcı olacağını belirtti.

Her iki bilim insanı, geliştirecekleri aşının, "faz II ve III" aşamalarında ekim ayı itibarıyla tüm İsviçre halkının kullanımına hazır olacağını ümit ettiklerini vurguladı.

DSÖ'DEN TAM DESTEK

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruyu cevapladı.

Ghebreyesus, aşı çalışmalarında sürecin hızla ilerlemesi ve aşının adil şekilde dağıtımı konularında çalıştıklarını dile getirdi.
DSÖ'nün aşı konusunda pek çok "ortakla" çalıştığını aktaran Ghebreyesus, gelecek birkaç gün içinde aşı konusundaki girişimlere ilişkin bilgi vereceklerini kaydetti.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da "Aşı hakkındaki bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz ancak önemli olan bu aşıların üretimini artırmak ve geliştirmektir. Böylece dünya genelinde adil bir şekilde tahsis edilebilir ve mümkün olan en iyi yararı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Ryan, İsviçreli bilim insanlarının dile getirdiği "aşının tutması" durumunda, bunun "dünyanın nesillerdir gördüğü en büyük sağlık, siyasal ve finansal başarılardan biri" olacağını vurguladı.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove da "Kovid-19'a yönelik mümkün olabildiğince hızlı ve güvenli bir aşı geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çalışmadan da memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Kerkhove, Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek isteyen pek çok girişimin ve rekabetin olduğunu, DSÖ'nün de bu konuda ortak çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Bu kez sağlıkçılar mikrofon başına geçtiBu kez sağlıkçılar mikrofon başına geçti
Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşı koronavirüs aşısı bulundu mu koronavirüs aşısı koronavirüs İsviçreli bilim insanları

En Çok Okunan Haberler

ABD'de ölü sayısında korkunç artış!

ABD'de ölü sayısında korkunç artış!

Erdoğan İBB'yi suçlamıştı, İBB 10 maddeyle yanıt verdi

Erdoğan İBB'yi suçlamıştı, İBB 10 maddeyle yanıt verdi

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
87 yaşında koronayı yendiler!

Mide kanaması diye geldi, korona olduğunu öğrendi

Sağlıkçılar koronavirüse türkü yazıp, koro halinde söyledi

Bu kez sağlıkçılar mikrofon başına geçti

Güçlü bir bağışıklık sistemi için 8 altın kural!

Güçlü bir bağışıklık sistemi için 8 altın kural!

Koronavirüs sürecinde sağlam bir psikoloji için bu önerilere dikkat

Koronavirüs sürecinde sağlam bir psikoloji için...

Koronavirüs ile gelişen yeni alışkanlıklar

Koronavirüs ile gelişen yeni alışkanlıklar

Bağışıklık desteği için C, D vitamini ve çinkoya dikkat

İçine taze limon sıkarsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.