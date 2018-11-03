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İsviçreli ve Alman bisikletli gezginlerin yolu Türkiye'de kesişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

ÜLKELERİNDEN bisikletle tura çıkan İsviçreli Sandra Bruggmann ile Alman Martin Hofmann'ın yolu Türkiye'de kesişti.

İsviçreli ve Alman bisikletli gezginlerin yolu Türkiye'de kesişti

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ÜLKELERİNDEN bisikletle tura çıkan İsviçreli Sandra Bruggmann ile Alman Martin Hofmann'ın yolu Türkiye'de kesişti. Muğla'nın Marmaris ilçesinde tanışan Bruggman ve Hofmann, buradan sonra Türkiye'yi birlikte gezmeye karar verdi. Antalya'nın Demre ilçesine ulaşan Bruggman ve Hofmann, Türkiye'nin sıcak ikliminde kurdukları dostluğun devam edeceğini söyledi.
İsviçreli danışman Sandra Bruggmann yaklaşık 3 ay önce İsviçre'nin Zürich şehrinden bisikletiyle yola çıktı. Almanya, İtalya, Slovenya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Makedonya ve Yunanistan'ı gezen Bruggmann, Rodos Adası üzerinden Marmaris'e geldi. Alman coğrafyacı ve ekonomist Martin Hofmann da 3 ay önce Almanya'nın Mainz şehrinden bisikletiyle yola çıktı. Hofmann da aynı ülkeleri gezerek Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan İzmir'in Çeşme ilçesine, ardından da Marmaris'e geçti.
Sandra Bruggmann ve Martin Hofmann tesadüfen tanıştıkları Marmaris'te Türkiye'yi birlikte gezmeye karar verdi. Marmaris'ten yola çıkan iki arkadaş Antalya'nın Demre ilçesine gelirken, İsviçreli Bruggmann 9 bin, Alman Hofmann da 8 bin 500 kilometre yol kat etti.
Alman Martin Hofmann, "İkimizin de gezi amacı aynıydı. İkimiz de ilk kez geldiğimiz Türkiye'nin insanını, doğasını, tarihini tanımak istiyorduk. Geceleri çadırda kalıyoruz. Türkiye'ye ve Türk insanına hayran kaldık. Türk insanı güler yüzlü, yardımsever. Size yardım etmek, bir şeyler ikram etmek için çırpınıyor. Hiçbir sorun yaşamadık. Son derece güvenli bir ülke. Türkiye gezimi Antalya'da tamamlayıp uçakla Vietnam'a uçacağım. Arkadaşım Şanlıurfa'ya kadar gidecek. Oradan Mersin'e dönerek Kıbrıs, İsrail ve Mısır'ı gezecek. Yeni yılda İsviçre'de olacak. Ocak ayı sonunda Kamboçya'da tekrar buluşacağız. Uzakdoğu ülkelerini de birlikte gezeceğiz. Türkiye'nin sıcak ikliminde kurduğumuz dostluğumuz devam edecek. Toplam 20 bin kilometreye yakın yol yaparak temmuz ayında ülkelerimize ve işimize döneceğiz" dedi.

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İsviçreli ve Alman bisikletli gezginlerin yolu Türkiye'de kesişti

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