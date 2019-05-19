İsviçreliler Daha Sıkı Silah Kontrolünü Onayladı

İsviçreliler değişen Avrupa Birliği kurallarına uyumlu olarak daha sıkı silah kontrollerini onayladı.

Bu onayla birlikte İsviçre’nin Avrupa Birliği’yle olası bir gerilim yaşamasının önüne geçildiği belirtiliyor.

Oy kullananların yüzde 64’ü tercihlerini daha sıkı silah kontrolünden yana kullandı. Karşı çıkanların oranı ise yüzde 36’da kaldı.

Avrupa Birliği üyesi olmayan ancak Schengen sınır kontrol sisteminin parçası olan İsviçre’deki refarandumun sonucu silah severlerin tepkisini çekti.

Avrupa Birliği kurallarını uygulamaması durumunda İsviçre’nin Schengen’den çıkarılması gündeme gelebilirdi.

Paris’te 2015’te onlarca kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Avrupa Birliği 2017’de yarı otomatik silahların satın alınmasını katı kurallara bağlamıştı. Ayrıca ulusal veri tabanında olan silahların takip edilmesi kolaylaştırılmıştı.

Silah haklarını destekleyenler kuralların yasalara saygılı vatandaşları silahsızlandırabileceğini, İsviçre’nin mirasına ve ulusal kimliğine zarar verebileceğini iddia ediyor.

