İsviçreliler’den Eşcinsel Evliliğe Yeşil Işık

İsviçre’de Pazar günü düzenlenen referandum seçmenlerin açık arayla eşcinsel evliliklere onay vermeye karar verdiklerini gösteriyor.

İsviçre devleti için anket düzenleyen Gfs.bern adlı kuruluşa göre referandumda eşcinsel evliliklere onay verenlerin oranı yüzde 64, karşı çıkanların oranıysa yüzde 36.

İsviçre meclisi ve Federal Konsey de ‘‘herkes için evlilik’’ tasarısını destekledi. Referandum öncesi anketler de tasarıya güçlü desteği ortaya koydu.

Destekçileri tasarının eşcinsel partnerleri heteroseksüel çiftlerle eşit yasal düzleme getireceği, çocuk evlat edinmelerinin önünü açacağı ve eşcinsel eşlerin vatandaşlık sürecini kolaylaştıracağı görüşünde. Ayrıca tasarının lezbiyen çiftlerin sperm bağışı yöntemiyle çocuk sahibi olmasına da izin vermesi bekleniyor.

‘‘Aile kavramı tehdit altında’’

Tasarıya karşı çıkanlarsa eşcinsel çiftlere tam evlilik haklarının verilmesinin kadın ve erkek arasındaki medeni birliğe dayanan aile kavramını tehdit edeceği görüşünde.

Referanduma giden süreçte düzenlenen kampanya sırasında haksız taktikler kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. Taraflar birbirlerini afişlerini yakmakla suçladı, LGBT telefon hatları şikayetlerle doldu, saldırgan e-postalar gönderildi ve kampanyacılar hakarete uğradı.

8 milyon 500 bin nüfusa sahip İsviçre geleneksel olarak muhafazakar bir toplum yapısına sahip. İsviçre oy kullanma hakkını yalnızca 1990 yılında yasal düzlemde tüm kadınları kapsayacak şekilde genişletti.

Batı Avrupa’da birçok ülke eşcinsel evlilikleri onaylarken orta ve Doğu Avrupa’da eşcinsel evliliklere izin verilmiyor.

Tasarıyı destekleyenler eşcinsellerin evlenmesinin referandumdan çıkan desteğe rağmen yasal prosedürler gereği aylar sonra yürürlüğe girebileceği görüşünde.

Vergilerin arttırılmasına sıcak bakılmıyor

Pazar günkü referandumda yer alan konulardan biri de sol grupların öncülük ettiği ve kiraya verilen mülklerden alınan gelirler gibi yatırım ve sermaye gelirlerine konulan vergilerin arttırılmasıydı. Bu maddeyi savunanlar bunun vergilerin daha adil olmasını ve eşit dağılmasını sağlayacağı görüşünde.

Ancak referandumun ardından ilk tahminler nispeten düşük vergileriyle bilinen ve dünyanın en zenginleri için liman olarak görülen ülkede bu karara yüzde 66 ile karşı çıkıldığını ortaya koydu.

