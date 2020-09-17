İsviçre'nin Basel kentinde primatların yaşam hakları için halk oylaması yapılacak

İsviçre'nin Basel kentinde primatların temel haklarının anayasayla güvence altına alınması için halk oylaması yapılacak.

Ülkede Yüksek Mahkeme dün 2016'da "Sentience Politics" adlı hayvan hakları kuruluşunun gündeme getirdiği önerinin yasalara aykırı olduğu yönündeki itirazları geçersiz buldu.

Böylece halk oylaması yapılmasının önü açılmış oldu.

Lozan'daki mahkeme kantonların ulusal yasalardan daha sıkı düzenlemeler yapma hakkı olduğuna hükmetti.

2019'da yerel bir mahkeme de itirazları geçersiz bulunca dava Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı.

Halk oylaması için yeterli imza sayısına ulaşan Sentience Politics yetkilileri, yasaların primatların haklarını dikkate almadığını söylüyor.

Yetkililer, "insan olmayan primatların yaşam hakkıyla fiziksel ve akıl sağlığının korunması hakkının" kanton anayasasına geçirilmesini istiyor.

Hayvan yetiştiriciliğinin yasaklanması için de oylama yapılacak

Aynı grup, iki yıl önce de İsviçre genelinde büyük çaplı hayvan yetiştiriciliğinin yasaklanması için bir girişim başlatmıştı.

Ülkedeki doğrudan demokrasi hükümleri uyarınca bu konuda yapılacak halk oylamasının tarihi henüz belirlenmedi.