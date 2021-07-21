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  4. İsyan ettiren görüntü! İstanbul’da kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı

İsyan ettiren görüntü! İstanbul’da kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı

21.07.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de ormanlık alanda kaçak şekilde kurban kesen vatandaşlardan dolayı tarihi Boğazköy’de bulunan çeşmeden kan akmaya başladı. İçme suyu ihtiyacını o çeşmeden gideren vatandaşlar kaçak kurban kesimine tepki gösterdi.

İsyan ettiren görüntü! İstanbul’da kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı

İstanbul’un en eski köylerinden olan ve birçok Yeşilçam filmine sahne olan tarihi Boğazköy’de bugün İstanbul’un farklı noktalarından gelen birçok vatandaş kaçak kurban kesimi gerçekleştirdi. Ormanlık alanlarda yapılan kaçak kesimler dolayısıyla tarihi Boğazköy köyünde bulunan vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılayan çeşmeden kan akmaya başladı. Mahalle sakinleri içme sularının bu hale gelmesine tepki göstererek, saatlerdir su içemediklerini belirtti.

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"ÇEŞMEMİZDEN KAN AKIYOR"

Köyde yaşayan ve köyün yerlilerinden olan Feride Özdilek, “Biz bu köyde yaşıyoruz ve içme suyu ihtiyacımızı yıllardır bu çeşmeden karşılıyoruz. Her kurban bayramında aynı sorunlar karşılaşıyoruz. İstanbul içerisinden gelip burada ormanlık alanda kurbanlarını kesiyorlar ama bizi düşünmüyorlar. Şu anda bizim çeşmemizden kan akıyor biz saatlerdir su içemiyoruz. Birçok eski Yeşilçam filmine konu olan bu köye sahip çıkılmasını istiyoruz” İfadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Arnavutköy
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