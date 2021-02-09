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İşyeri alevlere teslim oldu

09.02.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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İşyeri alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir restoran alev alev yanarak küle döndü.Edinilen bilgiye göre yangın, Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir restoran alev alev yanarak küle döndü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Kapalı olan işyerinde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Durumu fark eden mahalle halkı itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne haber verdi. İtfaiye ekiplerinden önce yangın yerine gelen orman işletme ekipleri alev topuna dönen iş yerine müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri ise yangın yerinde soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu işyeri kullanılmaz hale geldi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İşyeri alevlere teslim oldu

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