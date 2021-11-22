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İşyeri sahibinin paralarını çalan çalışan kameralar sayesinde yakalandı

22.11.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet altına 400 bin lira saklayarak kaçan büfe çalışanı, güvenlik kameraları sayesinde yakayı ele verdi. Polis ekipleri, şahsı arkadaşının evinde yakaladı. Güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışan hırsız, binanın ikinci katından sokağa atladı. Yaralı olarak yakalanan zanlıdan çaldığı paralar kurtarıldı.

İşyeri sahibinin paralarını çalan çalışan kameralar sayesinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan İ.Y., ev almak için biriktirdiği Euro ve TL olarak yaklaşık 400 bin TL tutarındaki parayı tapu işlemleri için yanına alarak motosikletinin koltuk altına koyup Atatürk Caddesi üzerindeki büfesine geldi. Burada bir süre oyalanan adam tapudan mesaj gelince motosikletine binerek döviz bürosunun önüne geldiğinde paralarının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine adam büfeye geri dönerek, büfede çalışanı olan M.A.'nın büfeye gelmediğini görünce ondan şüphelendiğini beyan ederek Asayiş Büro Amirliğine müracaat etti.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera araştırması sonucunda büfe çalışanı M.A.’nın şahsın motosikletinden paraları aldığı ve kaçtığı tespit edildi. M.A.’nın yapılan GBT sorgusunda kişi hürriyetinden yoksun bırakma, silahlı yağma, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 9 ayrı suçtan arandığı ve toplamda 17 yıl 8 ay kesilmiş cezası olduğu görüldü.

YARALI OLARAK YAKALANDI

Yapılan araştırma sonucu şahsın arkadaşı olan U.T.’ın ikametinde olabileceği bilgisi alınması üzerine U.T.’ın Şekerhane Mahallesindeki adresine giden ekiplere şahıs kapıyı açmadı. M.A., ikinci kattaki ikametinin penceresinden paralar ile birlikte kaçmak için atladığı gören ekipler, şahsı atladığı yerde paralar ile birlikte yaralı olarak yakalandı.

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PARALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Alanya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan şahıs buradaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Alanya Devlet Hastanesinde Mahkum Bölümüne alındı. Paralar ise sahibine teslim edildi.

İHA

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