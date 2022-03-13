İşyerinde sigara içenler dikkat! İşinizi kaybedebilir, tazminat hakkından olabilirsiniz

Bilindiği üzere çalışma hayatında ve sosyal hayatta yasalar gereği sigara içmek yasak. Ayrıca sigara içmenin yasak olduğu birçok alan bulunuyor. Eğer işyerine sigara içen biriyseniz dikkat etmeniz gereken detaylar bulunuyor. Aksi takdirde işten tazminatınızı alamadan çıkarılma riskiniz bulunuyor.

TAZMİNAT ALAMADAN İŞTEN ATILABİLİR

5727 sayılı yasanın 2. Maddesinde tütün ürünlerinin tüketiminin yasak olduğu alanların bilgisi yer alıyor. Buna göre tütün ürünleri, a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, c) Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında, d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilemez.

Bazı istisnalar yer alsa da bahsi geçen yerlerdeki yasaklar ziyaretçi, görevli, çalışan ve müşteriler için de geçerli. İşyerlerinde kapalı alanda sigara içmek yasaktır. İşverenler sigara içen çalışanları için özel bölüm hazırlar ve sigara içmeleri için onlara mola tanır. Sigara tüketiminin yasaklandığı alanlarda eğer işçi sigara içmeye devam ederse, tazminatını alamadan işten çıkarılabilir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-ı maddesinde, "İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması" ifadesi yer alır.

SÖZLEŞMELERE DİKKAT EDİLMELİ

5727 sayılı yasada yer alan bölgelerin dışında da işverenin belirlediği yerlerde sigara içimi yasak olabilir. Bu noktada işe girerken hazırlanan sözleşmelere dikkat edilmeli. Yanıcı maddelerin bulunduğu ve sigaranın tehlike oluşturacağı ortamda işveren, sigara içmeyi tamamen yasaklayabilir. İşçi, bu yerlerde sigara içerse işini kaybedebilir ve tazminatından olabilir. İşçi, işe girerken bu yasağı biliyor ve bu yasak sözleşmede de yer alıyorsa işverenin haklı fesih hakkı bulunur.

Bir işçi, yalnızca sigara içtiği için işten çıkartılamaz. İşverenin belirlediği yerlerde sigara tüketilebilir anca bu hak kötüye kullanılırsa, sürekli mola kullanıp sigara içmek gibi, bu noktada işveren için geçerli sebep oluşabilir. İşverenin talimatına uymama gerekçesiyle iş sözleşmesi fesh edilebilir.



