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İşyerinde silahlı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 23:24 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, oto yıkama işyeri bulunan Selami Eroğlu (35), kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda vurularak ağır yaralandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, oto yıkama işyeri bulunan Selami Eroğlu (35), kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda vurularak ağır yaralandı.

Olay, bu aşam saat 19.00 sıralarında, Yeşilova semtindeki Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama işyerinde meydana geldi. İşyerine otomobille gelen kişi ya da kişiler, işyeri sahibi Selami Eroğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eroğlu, tabancayla açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Eroğlu'nu ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, Genel Cerrahi Servisi'nde ameliyata alındı. Selami Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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