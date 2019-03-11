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İşyerinde siyaset konuşulmasından rahatsız oldu, not yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de esnaf Ali Mısır (44), işyerinde siyaset konuşulmasından rahatsız duyunca, 'Bu işyerinde siyaset konuşmak yasaktır' yazılı not astı.

İşyerinde siyaset konuşulmasından rahatsız oldu, not yazdı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de esnaf Ali Mısır (44), işyerinde siyaset konuşulmasından rahatsız duyunca, 'Bu işyerinde siyaset konuşmak yasaktır' yazılı not astı.
Merkez Kocasinan ilçesi Ahievran Caddesi'nde fotoğraf makinesi ve kamera tamiri yapan esnaf Ali Mısır, yaklaşan yerel seçimler öncesi işyerinde siyaset konuşulmasından rahatsız olunca çareyi uyarı yazısı asmakta buldu. Ali Mısır, işyerine, 'Bu işyerinde siyaset konuşmak yasaktır' yazısı astı.
Mısır, 15 yıldır bu işle uğraştığını ve dükkanına gelen bazı müşterilerin kavga pozisyonuna düştüklerini söyledi. Çareyi işyerine yazı asmakta bulduğunu belirten Mısır, dükkana girip yazıyı görenlerin şaşırdığını ifade etti. Dükkanında siyaset konuşulduğunda strese girdiğini belirten Mısır, "İki müşteri birbirini tanımadan siyaset konuşuyor. Siyasete girdikleri için de birbirleriyle kavga pozisyonlarına düşüyorlar. Siyasetin burada konuşulması bana da çalışırken stres yapıyor. Bu işi burada yasakladım" dedi.
Siyasetçilerden oldukça rahatsız olduğunu vurgulayan Ali Mısır, "İster istemez bizde müdahalede bulunuyoruz. Öyle olunca görüşler ve fikirler farklı oluyor. Bir yerde çelişkiye düşebiliyorsun. Birbirini tanımayan iki müşteri etkileniyor ve artık kavga pozisyonuna geliyor. Özellikle ben siyasetçilerden de daha rahatsızım. İnsanları bu duruma kadar getirdiler. Bu yazıyı gören oldukça ilgili bir şekilde bakıyor" diye konuştu.

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İşyerinde siyaset konuşulmasından rahatsız oldu, not yazdıİşyerinde siyaset konuşulmasından rahatsız oldu, not yazdıİşyerinde siyaset konuşulmasından rahatsız oldu, not yazdıİşyerinde siyaset konuşulmasından rahatsız oldu, not yazdı

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