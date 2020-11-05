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İşyerinde üniversite öğrencisine taciz: İntihar edecek duruma geldim

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 09:17 | Son Güncelleme

Tunceli'de üniversite öğrencisi Hatun K. okul masraflarını çıkarmak için çalıştığı pastanede bulaşık yıkadığı sırada iş arkadaşı ve aynı zamanda işletmecinin akrabası olan Hüseyin P.'nin tacizine uğradı. Hatun K., "Gerçekten intihar edecek duruma geldim. Bulaşık yıkarken sürekli arkama bakıp, korku yaşıyorum. Bende bir travma oluştu, onunla çalıştığım için gerçekten utanıyorum" dedi.

İşyerinde üniversite öğrencisine taciz: İntihar edecek duruma geldim

Kent merkezinde bir pastanede bulaşık yıkayarak, okul masraflarını karşılayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2'nci sınıf öğrencisi Hatun K., iş arkadaşı Hüseyin P. tarafından tacize uğradığını iddia ederek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda işverenin akrabası da olan Hüseyin P.'nin kendisini zorla öptüğünü ve öpülen yeri bulaşık yıkama teliyle kazıdığını öne süren Hatun K., bu olayın çalıştığı iş yerinde yaşanan ilk olay olmadığını iddia etti.

'BENİ ÖPTÜ, BAĞIRMAYA BAŞLADIM'

Okul masrafını karşılamak için çalıştığını söyleyen Hatun K., "16 Eylül'de işe başladım. Orada bulunan bir aşçıyla alt katta çalışıyorduk. Bodrum katında 2 kamera bulunuyor. Kameralar sadece bulaşıkların olduğu kısmı görüntülüyor. Çalıştığım zaman sürekli Hüseyin P.'nin gözle tacizine maruz kalıyordum. Bir gün ben bulaşık yıkarken saçıma dokundu ve kendisi bana 'Huylanıyor musun' dedi. Ben de 'Evet ağabey. Babamın ve ağabeyimin bile bana temas etmesini istemem' dedim. O da bana 'Tamam. Bunu söylemen çok iyi oldu. Bundan sonra dikkat ederim' dedi. Hüseyin P., 27 Ekim'de sarımsakları soyduğum esnada mutfağa geldi. Ben de ona işimin bittiğini söyledim. O da 'Senin Allah'ına kurban diyerek' beni alnımdan öptü. Ben de öptüğü yeri bulaşık teliyle sildim. Bağırmaya başladım. O da üstüme gelerek, bana bağırdı ve ben de ağlamaya başladım. Patrona yaşanan durumu anlattım ve işten ayrılmak istiyorum dedim. O da 'Biz senden razıyız, neden böyle bir karar verdin?' dedi. Ben de olayı anlattım, beni öptüğünü söyledim. O da bana, 'kendisi diğer çalışanlarımıza da böyle davranıyordu' dedi. Bu durumu anlatmasına rağmen daha sonra gülerek, oturuyordu" diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kadınlara bu olumsuz durumları yaşatanların ceza alması gerektiğini belirten Hatun K., Hüseyin P., hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Hatun K., "Daha önce orda çalışan kişiler bir adım atsaydı ben bu durumu yaşamazdım. Kesinlikle susmayacağım. Suç duyurusunda bulundum, çünkü hiçbir kadın bir daha tacize maruz kalmasın. Daha önce benden önceki kişilere tacizde bulundu fakat bir daha çalışacak kişiye bu şekilde yaklaşamaz. Ben gerçekten intihar edecek duruma geldim. Bulaşık yıkarken sürekli arkama bakıyorum, bir korku yaşıyorum. Bende bir travma oluştu, onunla çalıştığım için gerçekten utanıyorum. Kesinlikle bu durumu dile getirmek utanılacak bir durum değildir. Çalıştığı yerde böyle zorluklar yaşamak kadınların tercihi değildir. İnsanlardan bu konu hakkında bir duruş bekliyorum ve bana bunu yaşatanlar inşallah hak ettikleri cezayı alırlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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