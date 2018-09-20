HABER

İşyerinden haraç almak isteyen 5 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 23:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir işyerinden haraç almak isterken yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İşyerinden haraç almak isteyen 5 şüpheli yakalandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir işyerinden haraç almak isterken yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Olay, Umurbey Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. H.A. ve C.K., iddiaya göre işyeri sahibinden bir saat içinde 15 bin TL ve hafta sonuna kadar da 150 bin TL. hazırlayarak kendilerine vermesini istedi. Bunun üzerine işyeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri işyerinin çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra gelen otomobilin içindeki 4 şüpheli polisleri fark ederek otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan otomobildeki H.A. (28), C.K. (19), Ö.A.C. (23), O.B. (24) ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.Y. (42) yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 1 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İşyerinden haraç almak isteyen 5 şüpheli yakalandı

PARTNERDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgilerDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgiler
Tunceli'de koyun yüklü kamyon devrildi Tunceli'de koyun yüklü kamyon devrildi 
10 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu vurdu!10 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
10 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu vurdu!

10 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu vurdu!

Konya'da koyun ile koç evlendi! Nikah şahidi Pascal Nouma oldu

Konya'da koyun ile koç evlendi! Nikah şahidi Pascal Nouma oldu

İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı

İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.