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İşyerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bir işyerinden televizyon ve bilgisayar çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşyerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, bir işyerinden televizyon ve bilgisayar çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5 Mayıs günü merkez Şehitkamil İlçesi'nde bulunan bir işyerinden 1 televizyon ile 2 dizüstü bilgisayar çalındı. Olayın ihbar edilmesinin ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin B.O.A. ve H.Ö. olduğunu belirledi. Aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, adreslerine yönelik operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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