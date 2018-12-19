İşyerine kaçak hap operasyonu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da alışveriş merkezindeki bir mağazaya düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilip satışa sunulan toplam 47 bin 607 gümrük kaçağı cinsel gücü artırıcı hap, jel ve krem ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen cinsel içerikli ilaçların satışa sunulduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, AVM'deki mağazaya operasyon düzenledi. Mağaza ve deposunda yapılan aramalarda, toplam 47 bin 607 gümrük kaçağı cinsel gücü artırıcı hap, jel ve krem ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A. hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

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