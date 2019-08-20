İşyurtlarında mesleki eğitim alan ve çeşitli meslek dallarında sınavlara katılarak kaflaflık, ustalık ve mesleki yeterlilik belgesi almaya hak hazanan yükümlüler düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde gerçekleştirilen belge teslim törenine, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kurumu Başkanı Murat Atan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şennur Çetin, TOBB MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban, kurum yöneticileri, personeller ve belge alacak hükümlüler katıldı.

Hükümlülerin salıverilmelerinden sonra hayatlarını sürdürmek için bir meslek ve sanat öğrenmelerini sağlamak veya var olan mesleklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu kurslarda alınan belgeler uluslararası geçerliliğe sahip, işyurtları kurumu hükümlülerin mahkum oldukları zaman içerisinde "altın bilezik" kazanmalarını sağlıyor.

Düzenlenen törende konuşan Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, mesleklerin, çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak nitelikte standartların ve yeterliliklerinin belirlenmesi konusunda paydaşlarıyla, çalışma hayatının sosyal taraflarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Yüksek Öğretim Kurumlarıyla (YÖK) etkin ve koordinasyona dayalı faaliyetler yürüttüklerini aktararak, "Bu çerçevede şuana kadar 929 ulusal meslek standartı, 483 ulusal yeterlilik hazırlanmak suretiyle yürürlüğe konmuştur. Bu ulusal meslek standartları ve yeterlilikler bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde, eğitim müfredatı olarak kullanılırken diğer taraftan uluslararası akreditasyona sahip sınav belgelendirme kuruluşlarımız tarafından ölçme ve değerlendirmeye esasa dökümanlar olarak kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının nitelikli iş gücünün, nitelikli hizmet veya ürüne katkı sağlamak olduğunu belirten Ceylan, "Özellikle yatırımcılarımıza gerek sanayi sektöründe, gerekse hizmet sektöründe hem ulusal hem de uluslararası alanda kalite ve fiyat rekabeti içerisinde, bunun temel koşullarından en önemliside nitelikli iş gücü, nitelikli iş gücüyle oluşturulacak hizmet veya ürün daha kaliteli ve daha ucuza elde edilmek üzere alanında ciddi bir rekabet gücünü elde etmiş olacaktır" diye konuştu.

İşyurtları tarafından yetkililendirilen 207 uluslararası akreditasyona sahip sınav belgelendirme kuruluşuyla belgelendirme faaliyetlerini yürüttüklerini aktaran Ceylan, "Bu kuruluşlarımız tarafından yapılan sınavlar sonucunda 710 bin kişi mesleki yeterlilik belgesine kavuştu. Özellikle Avrupa yeterlilikler çerçevesine referanslanan Türkiye yeterliliklerinden sonra bu iş gücünün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası alanda serbest dolaşım açısından da önemli etki yapacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, sınavları başarıyla geçerek belge almaya hak kazanan hükümlülere belgeleri verildi. Duvar ustası olarak belge almaya hak kazanan Mürsel Çil, daha önce mobilya sektöründe çalıştığını ifade ederek, "Bu sektörü bilmiyordum, burada öğrendim. Tecrübe sahibi, usta oldum. Bunu da belgelendirip taçlandırmış olduk. Dışarıdaki firmalar ve şirketler okul diplaması gibi zaruri olduğu için bu belgeleri istiyor. Sınavlara girdik, tecrübelerimizi belgelendirmiş olduk. İçerideki zamanı boşa geçirmemiş olduk, öğrenmenin yaşı yok, öğrendik artı meslek sahibi olduk. Bu mesleği diğerine tercih ederim. Çıktığımda bu mesleğe devam edeceğim" dedi.

Cezasının son iki haftası olduğunu belirten Savaş Çoban ise "İşyurtlarında mesleki yeterlilik sınavına girdik. Belgemizi aldık. Sağ olsun müdürlerimiz, yardımcı oldular. Şu anda Türkiye’de maalesef dışarı çıktığınızda her tarafta belge isteniyor. Onların sayesinde bizlerde, belge ve meslek sahibi olduk. Çıkıncada aynı devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, tören sonrasında Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü içerisinde kurulan günde 5 ton kapasitesinde ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisi ile yılda 10 ton kapasitede kompost üretim yapabilecek tesislerinin açılışı yapıldı. 5 ton kapasiteli ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde, hükümlü veya tutuklu koğuşlarında, ofislerde ve diğer birimlerde kaynağından ayrı toplanan karışık olarak tesise gelecek ambalaj atıkları (pet, kağıt, plastik, cam ve metal) ayrıştırma bandında çalışacak, hükümlü veya tutuklular tarafından kağıt, metal, cam ve plastikler ayrıştırıldıktan sonra fazla yer kaplamamaları için pres makinesinde preslenerek balya haline getirilip kantarda tartılarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilecek.

Kompost üretim atölyesinde ise, 5 adet kompost makinesi ile yemekhane, ofis ve koğuşlarda; meyve, sebze atıkları, çay posaları, park ve bahçelerde oluşan organik atıklar çöpe atılmak yerine kompost makinesinde işlenerek organik kompost gübre haline dönüştürülecek.

Faaliyete geçen tesislerde; yılda bin 825 ton ambalaj atığının işlenmesi, 15 ton kompost malzemenin üretilmesi, hükümlü veya tutuklulara atıkların geri dönüşümü eğitimi verilerek projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması, kamu beşeri sermayesinin güçlendirilmesi ve mahkumların tahliye sonrası istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi, ambalaj atıklarının geri kazanılması ile çevre kirliliğinin engellenerek çevreye katkı sağlanması planlanıyor.