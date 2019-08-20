HABER

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

İşyurtlarında mesleki eğitim alan ve çeşitli meslek dallarında sınavlara katılarak kaflaflık, ustalık ve mesleki yeterlilik belgesi almaya hak hazanan yükümlüler düzenlenen törenle belgelerini aldı.Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde gerçekleştirilen belge teslim törenine, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof.

İşyurtlarında mesleki eğitim alan ve çeşitli meslek dallarında sınavlara katılarak kaflaflık, ustalık ve mesleki yeterlilik belgesi almaya hak hazanan yükümlüler düzenlenen törenle belgelerini aldı.
Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde gerçekleştirilen belge teslim törenine, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kurumu Başkanı Murat Atan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şennur Çetin, TOBB MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban, kurum yöneticileri, personeller ve belge alacak hükümlüler katıldı.
Hükümlülerin salıverilmelerinden sonra hayatlarını sürdürmek için bir meslek ve sanat öğrenmelerini sağlamak veya var olan mesleklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu kurslarda alınan belgeler uluslararası geçerliliğe sahip, işyurtları kurumu hükümlülerin mahkum oldukları zaman içerisinde "altın bilezik" kazanmalarını sağlıyor.
Düzenlenen törende konuşan Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, mesleklerin, çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak nitelikte standartların ve yeterliliklerinin belirlenmesi konusunda paydaşlarıyla, çalışma hayatının sosyal taraflarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Yüksek Öğretim Kurumlarıyla (YÖK) etkin ve koordinasyona dayalı faaliyetler yürüttüklerini aktararak, "Bu çerçevede şuana kadar 929 ulusal meslek standartı, 483 ulusal yeterlilik hazırlanmak suretiyle yürürlüğe konmuştur. Bu ulusal meslek standartları ve yeterlilikler bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde, eğitim müfredatı olarak kullanılırken diğer taraftan uluslararası akreditasyona sahip sınav belgelendirme kuruluşlarımız tarafından ölçme ve değerlendirmeye esasa dökümanlar olarak kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Amaçlarının nitelikli iş gücünün, nitelikli hizmet veya ürüne katkı sağlamak olduğunu belirten Ceylan, "Özellikle yatırımcılarımıza gerek sanayi sektöründe, gerekse hizmet sektöründe hem ulusal hem de uluslararası alanda kalite ve fiyat rekabeti içerisinde, bunun temel koşullarından en önemliside nitelikli iş gücü, nitelikli iş gücüyle oluşturulacak hizmet veya ürün daha kaliteli ve daha ucuza elde edilmek üzere alanında ciddi bir rekabet gücünü elde etmiş olacaktır" diye konuştu.
İşyurtları tarafından yetkililendirilen 207 uluslararası akreditasyona sahip sınav belgelendirme kuruluşuyla belgelendirme faaliyetlerini yürüttüklerini aktaran Ceylan, "Bu kuruluşlarımız tarafından yapılan sınavlar sonucunda 710 bin kişi mesleki yeterlilik belgesine kavuştu. Özellikle Avrupa yeterlilikler çerçevesine referanslanan Türkiye yeterliliklerinden sonra bu iş gücünün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası alanda serbest dolaşım açısından da önemli etki yapacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, sınavları başarıyla geçerek belge almaya hak kazanan hükümlülere belgeleri verildi. Duvar ustası olarak belge almaya hak kazanan Mürsel Çil, daha önce mobilya sektöründe çalıştığını ifade ederek, "Bu sektörü bilmiyordum, burada öğrendim. Tecrübe sahibi, usta oldum. Bunu da belgelendirip taçlandırmış olduk. Dışarıdaki firmalar ve şirketler okul diplaması gibi zaruri olduğu için bu belgeleri istiyor. Sınavlara girdik, tecrübelerimizi belgelendirmiş olduk. İçerideki zamanı boşa geçirmemiş olduk, öğrenmenin yaşı yok, öğrendik artı meslek sahibi olduk. Bu mesleği diğerine tercih ederim. Çıktığımda bu mesleğe devam edeceğim" dedi.
Cezasının son iki haftası olduğunu belirten Savaş Çoban ise "İşyurtlarında mesleki yeterlilik sınavına girdik. Belgemizi aldık. Sağ olsun müdürlerimiz, yardımcı oldular. Şu anda Türkiye’de maalesef dışarı çıktığınızda her tarafta belge isteniyor. Onların sayesinde bizlerde, belge ve meslek sahibi olduk. Çıkıncada aynı devam edeceğiz" diye konuştu.
Öte yandan, tören sonrasında Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü içerisinde kurulan günde 5 ton kapasitesinde ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisi ile yılda 10 ton kapasitede kompost üretim yapabilecek tesislerinin açılışı yapıldı. 5 ton kapasiteli ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde, hükümlü veya tutuklu koğuşlarında, ofislerde ve diğer birimlerde kaynağından ayrı toplanan karışık olarak tesise gelecek ambalaj atıkları (pet, kağıt, plastik, cam ve metal) ayrıştırma bandında çalışacak, hükümlü veya tutuklular tarafından kağıt, metal, cam ve plastikler ayrıştırıldıktan sonra fazla yer kaplamamaları için pres makinesinde preslenerek balya haline getirilip kantarda tartılarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilecek.
Kompost üretim atölyesinde ise, 5 adet kompost makinesi ile yemekhane, ofis ve koğuşlarda; meyve, sebze atıkları, çay posaları, park ve bahçelerde oluşan organik atıklar çöpe atılmak yerine kompost makinesinde işlenerek organik kompost gübre haline dönüştürülecek.
Faaliyete geçen tesislerde; yılda bin 825 ton ambalaj atığının işlenmesi, 15 ton kompost malzemenin üretilmesi, hükümlü veya tutuklulara atıkların geri dönüşümü eğitimi verilerek projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması, kamu beşeri sermayesinin güçlendirilmesi ve mahkumların tahliye sonrası istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi, ambalaj atıklarının geri kazanılması ile çevre kirliliğinin engellenerek çevreye katkı sağlanması planlanıyor.

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"

İşyurtları Kurumundan hükümlülere "altın bilezik"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Kurum'dan orman yangınlarıyla ilgili 'imar' iddialarına yanıt

Bakan'dan orman yangınlarıyla ilgili 'imar' iddialarına yanıt

Çocukluk hayallerine selle veda etmişti: Ümidimi yitirmiyorum

Çocukluk hayallerine selle veda etmişti: Ümidimi yitirmiyorum

Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı! Mehmet Doğan Cüceloğlu kimdir?

Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı!

İstanbul Adalet Sarayı önünde 'kayyum' açıklamasına polis müdahalesi!

Çağlayan'da 'kayyum' gerilimi! Polis müdahale etti

İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için bugün son gün

Suriyeliler için bugün son gün

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk konvoyuna saldırı açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk konvoyuna saldırı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.