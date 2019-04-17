"İşyurtlarında 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışıyor"

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, "Kurulduğunda sayısı 156 olan İşyurtları Kurumunda, 3 bin 214 tutuklu ve hükümlü çalışıyordu. 2018 sonu itibariyle sayısı 302'ye ulaşan işyurtlarında toplam 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışmakta." dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Malatya'da düzenlenen "Ürün ve El Sanatları Fuarı" 15 Temmuz Millet Meydanı'nda açıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, farklı illerden 58 Tutukevleri İşyurtları Kurum Müdürlüğünün katılımıyla gerçekleşen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski Malatya Belediye Başkanı merhum Hamit Fendoğlu'nu rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Ceza infaz kurumlarında gerçekleşen mesleki eğitim çalışmalarının, tahliye olan hükümlülerin toplumsal hayata tutunarak sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağladığını anlatan Menteş, meslek edindirme kurslarında verilen eğitimle tutuklu ve hükümlülerin ekip çalışmasıyla zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirdiklerini söyledi.