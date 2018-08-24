HABER

İtalya-AB İlişkilerinde ‘Açlık Grevine Giren Mülteciler’ Gerginliği

24.08.2018 19:08 | Son Güncelleme

İtalya’da limanda bir gemide bekletilen mültecilerin açlık grevi başlattığı iddia edildi. Öte yandan AB ile İtalya ilişkileri Roma’nın mülteci politikaları nedeniyle gerildi

İtalya-AB İlişkilerinde ‘Açlık Grevine Giren Mülteciler’ Gerginliği

İtalya’da limanda bir gemide bekletilen mültecilerin açlık grevi başlattığı iddia edildi. İddiayı gemiyi ziyaret eden muhalif bir senatör gündeme taşıdı.

Akdeniz’den kurtarılan yaklaşık 190 mülteciyi taşıyan bir gemi 16 Ağustos’tan bu yana İtalya’nın Sicilya Adası’nın Katanya Limanı’nda bekletiliyor.

Diciotti adlı gemiyi ziyaret eden İtalyan senatör Davide Faraone de, gemide gerginliğin hakim olduğunu ve karaya çıkmalarına izin verilmeyen mültecilerin açlık grevi başlattıklarını söyledi.

Çocuklarla hastaların gemiden indirilmesinin ardından içerde kalan 150 mülteci halen haklarında verilecek kararı bekliyor.

Sky TG24 televizyonu bazı kadınların Cuma günü öğlen yemeği yediğini ancak erkeklerin kendilerine verilen yemeği reddettiğini bildirdi.

Mültecilerin çoğu Eritre asıllı.

AB ile İtalya arasında gerginlik

İtalya’nın göçmenlere yönelik tutumu Avrupa Birliği (AB) tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Son olarak AB, İtalya’ya mevcut göçmen krizi konusunda tehditler yağdırmaktan kaçınması uyarısında bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, AB’ye üye diğer ülkelerin gemideki göçmenleri almayı kabul etmemesi halinde İtalya’nın gelecek yıl AB bütçesine katkı yapmayabileceğini söylemişti.

AB Komisyonu sözcüsü Alexander Winterstein ise AB’nin kurallarla işleyen bir topluluk olduğunu; tehditlerle işlemediğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte is AB’yi sert şekilde kınadı ve mülteci gemisine çözüm öneremeyen AB’nin sorumluluk ve dayanışma konularında önemli bir sınavı geçemediğini söyledi.

PARTNERBilinçaltı temizleme tekniği nedir?Bilinçaltı temizleme tekniği nedir?
HDP’li Eski Milletvekili Yunanistan’a Sığınma Talebinde BulunduHDP’li Eski Milletvekili Yunanistan’a Sığınma Talebinde Bulundu
HDP’li eski vekil Yunanistan’a sığınma talebinde bulunduHDP’li eski vekil Yunanistan’a sığınma talebinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

İlginizi Çekebilir

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...

Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Tehdidin dozu arttı: Trump azledilirse ayaklanma çıkar

Tehdidin dozu arttı: Trump azledilirse ayaklanma çıkar

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

3800 yıllık tablet: Tarihin bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu

3800 yıllık tablet: Tarihin bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu

Gizli ilişki Trump'ın başını yaktı! Azil süreci başlayabilir

Gizli ilişki Trump'ın başını yaktı! Azil süreci başlayabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.