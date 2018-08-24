İtalya-AB İlişkilerinde ‘Açlık Grevine Giren Mülteciler’ Gerginliği

İtalya’da limanda bir gemide bekletilen mültecilerin açlık grevi başlattığı iddia edildi. İddiayı gemiyi ziyaret eden muhalif bir senatör gündeme taşıdı.

Akdeniz’den kurtarılan yaklaşık 190 mülteciyi taşıyan bir gemi 16 Ağustos’tan bu yana İtalya’nın Sicilya Adası’nın Katanya Limanı’nda bekletiliyor.

Diciotti adlı gemiyi ziyaret eden İtalyan senatör Davide Faraone de, gemide gerginliğin hakim olduğunu ve karaya çıkmalarına izin verilmeyen mültecilerin açlık grevi başlattıklarını söyledi.

Çocuklarla hastaların gemiden indirilmesinin ardından içerde kalan 150 mülteci halen haklarında verilecek kararı bekliyor.

Sky TG24 televizyonu bazı kadınların Cuma günü öğlen yemeği yediğini ancak erkeklerin kendilerine verilen yemeği reddettiğini bildirdi.

Mültecilerin çoğu Eritre asıllı.

AB ile İtalya arasında gerginlik

İtalya’nın göçmenlere yönelik tutumu Avrupa Birliği (AB) tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Son olarak AB, İtalya’ya mevcut göçmen krizi konusunda tehditler yağdırmaktan kaçınması uyarısında bulundu.