HABER

İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişinin cesedine ulaşıldı

24.11.2019 19:56 | Son Güncelleme

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında alabora olan bir göçmen teknesinden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişininse cesedine ulaşıldı. Hafta içinde yardım gemisi Ocean Viking tarafından Akdeniz'de kurtarılan 213 göçmene İtalya'nın Sicilya adasındaki Messina limanı açıldı. Halen Akdeniz'de Open Arms ve Aita Mari yardım gemileri tarafından kurtarılan yaklaşık 150 göçmen daha güvenli bir liman açılmasını bekliyor.

İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişinin cesedine ulaşıldı

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında alabora olan bir göçmen teknesinden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişininse cesedine ulaşıldı.

İtalyan Sahil Güvenlik güçleri, dün akşamüstü denizde zor durumda olan bir tekne görüldüğü ihbarını aldı.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre Lampedusa'ya yaklaşık 1 deniz mili mesafedeki tekneye yardım için bir helikopter ve uçak eşliğinde 4 devriye botu görevlendirildi.

Alabora olan tekneden kurtarılan 149 kişi İtalya'nın Lampedusa adasına götürüldü.

Kurtarılan 149 kişinin 133'ünün erkek, 13'ünün kadın, 3'ünün de çocuk olduğu açıklandı.

Kurtarılan kişilerin verdiği ifadeye göre tekne denize 169 kişi ile açılmıştı.

Kayıp oldukları tahmin edilen 20 kişi için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bu sabah saatlerinde 5 kadının cesedine ulaşıldı, diğer kayıplar için arama çalışmaları sürüyor.

213 göçmene Messina'ya giriş izni

Öte yandan hafta içinde yardım gemisi Ocean Viking tarafından Akdeniz'de kurtarılan 213 göçmene İtalya'nın Sicilya adasındaki Messina limanı açıldı.

Bugün Messina limanına yanaşan gemideki göçmenlerin İtalya, Fransa, Almanya ve Malta arasında dağıtılması bekleniyor.

Halen Akdeniz'de Open Arms ve Aita Mari yardım gemileri tarafından kurtarılan yaklaşık 150 göçmen daha güvenli bir liman açılmasını bekliyor.

PARTNERGizli plan sonu oldu!Gizli plan sonu oldu!
Amerikalılar Azil Süreci Hakkında Ne Düşünüyor?Amerikalılar Azil Süreci Hakkında Ne Düşünüyor?
Terapi Köpeklerinin YararlarıTerapi Köpeklerinin Yararları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı

Akademisyen canlı yayında gazeteciye saldırdı!

İran, gösterilerle ilgili Suudi Arabistan'ı suçladı

İran, o ülkeyi suçladı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde uçak düştü: 17 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde uçak düştü: 17 ölü

Paris’te binlerce kişi kadına şiddete karşı yürüdü

Paris'te binlerce kadın sokağa indi

Hindistan'da otomobil köprüden insanların üzerine uçtu! Ölü ve yaralılar var

Virajı alamadı! 20 metreden insanların üzerine uçtu

Bolivya'da seçimlerle ilgili yeni gelişme

Bolivya'da seçimlerle ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.