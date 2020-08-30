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İtalya açıklarında sığınmacıları taşıyan bot alev aldı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 21:29 | Son Güncelleme

İtalya’nın güney sahili açıklarında sığınmacıları taşıyan botta çıkan yangında ilk belirmelere göre 3 sığınmacı hayatını kaybetti.İtalya’nın güneyinde yer alan Crotone şehri açıklarında en az 20 sığınmacıyı taşıyan botta yangın çıktı.

İtalya’nın güney sahili açıklarında sığınmacıları taşıyan botta çıkan yangında ilk belirmelere göre 3 sığınmacı hayatını kaybetti.
İtalya’nın güneyinde yer alan Crotone şehri açıklarında en az 20 sığınmacıyı taşıyan botta yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 2’si erkek, 1’i kadın 3 sığınmacı hayatını kaybetti. Komutan Emilio Fiora yaptığı açıklamada, botun sahil güvenlik ve mali polis ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye çekildiği sırada motorunda yangın çıktığını ve patlama meydana geldiğini aktardı. Fiora, olayda 2 maliye polisinin yaralandığını açıklarken, herkesin kurtarıldığından emin olmak amacı ile arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Crotone sağlık yetkilisi yaptığı açıklamada, 5 sığınmacının çıkan yangında yaralandığını, 2 sığınmacının durumunun ciddi olduğunu ifade etti. Sağlık yetkilisi, sığınmacıların hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.
Kızıl Haç yetkilisi Francesco Pascuzzo yaptığı açıklamada, kıyıdan yaklaşık 4 mil uzakta bir şeyin alev aldığını ve ardından patlamanın meydana geldiğini aktardı. Yaşanan olayın trajik bir durum olduğunu ifade eden Pascuzzo, 5 ila 7 göçmenin kaybolmasından korktuklarını aktardı. Kızıl Haç yetkilisi, kurtarılan 12 sığınmacının karşılama merkezine nakledildiğini açıkladı.
İtalya’nın Afrika’ya en yakın bölgesi olan Lampedusa Adası’na ise dün akşam saatlerinde yaklaşık 450 sığınmacı ulaşmıştı. İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi verileri göre, bu yılın başından bugüne kadar 18 bin sığınmacı İtalya kıyılarına ulaşırken, geçen senenin aynı döneminde ise 4 bin 900 sığınmacı İtalya kıyılarına ulaşabilmişti.

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