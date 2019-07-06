Ancak İtalyan hükümeti, diğer yardım gemileri gibi "Alan Kurdi"ye de adaya yanaşma izni vermiyor.Alman sivil toplum örgütü Sea Eye'a ait yardım gemisi "Alan Kurdi" Cuma günü Libya açıklarında 65 sığınmacıyı kurtardıktan sonra İtalyan adası Lampedusa'ya yöneldi. Ancak yardım gemilerinin İtalya'ya yanaşmasına izin vermeyen İtalyan hükümeti, bu politikasını "Alan Kurdi" için de sürdürdü.

Sea Eye'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Lampedusa adası açıklarındaki uluslararası sularda bekliyoruz. İtalyan polisi, Salvini'nin (İtalya İçişleri Bakanı) talimatını bizzat iletmek için geldi: Liman kapalı" denildi. Sea Eye paylaşımında ayrıca, "Ancak Almanya'da 70'ten fazla kent kurtarılan insanları karşılamaya gönüllü. Acilen güvenli bir limana ihtiyacımız var." çağrısında bulundu.

"Alex" de Lampedusa'ya yanaşmak istiyor

İtalyan sivil toplum örgütü Mediterranea'ya ait yardım teknesi "Alex" de benzer bir sorunla karşı karşıya.

"Alex" Akdeniz'de geçen Perşembe günü 54 sığınmacıyı kurtarmış, İtalyan hükümeti de tekneden sadece 13 kişinin karaya çıkarılmasına izin vermişti. İtalya İçişleri Bakanlığı, bu kişiler arasında dört hamile kadın ve bir yaşının altında dört bebek olduğunu belirtti.