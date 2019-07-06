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İtalya "Alan Kurdi"ye kapalı

06.07.2019 14:49 | Son Güncelleme

Yardım gemisi "Alan Kurdi" Akdeniz'de kurtardığı 65 sığınmacıyla İtalyan adası Lampedusa açıklarında bekliyor.

İtalya "Alan Kurdi"ye kapalı

Ancak İtalyan hükümeti, diğer yardım gemileri gibi "Alan Kurdi"ye de adaya yanaşma izni vermiyor.Alman sivil toplum örgütü Sea Eye'a ait yardım gemisi "Alan Kurdi" Cuma günü Libya açıklarında 65 sığınmacıyı kurtardıktan sonra İtalyan adası Lampedusa'ya yöneldi. Ancak yardım gemilerinin İtalya'ya yanaşmasına izin vermeyen İtalyan hükümeti, bu politikasını "Alan Kurdi" için de sürdürdü.

Sea Eye'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Lampedusa adası açıklarındaki uluslararası sularda bekliyoruz. İtalyan polisi, Salvini'nin (İtalya İçişleri Bakanı) talimatını bizzat iletmek için geldi: Liman kapalı" denildi. Sea Eye paylaşımında ayrıca, "Ancak Almanya'da 70'ten fazla kent kurtarılan insanları karşılamaya gönüllü. Acilen güvenli bir limana ihtiyacımız var." çağrısında bulundu.

"Alex" de Lampedusa'ya yanaşmak istiyor

İtalyan sivil toplum örgütü Mediterranea'ya ait yardım teknesi "Alex" de benzer bir sorunla karşı karşıya.

"Alex" Akdeniz'de geçen Perşembe günü 54 sığınmacıyı kurtarmış, İtalyan hükümeti de tekneden sadece 13 kişinin karaya çıkarılmasına izin vermişti. İtalya İçişleri Bakanlığı, bu kişiler arasında dört hamile kadın ve bir yaşının altında dört bebek olduğunu belirtti.

İtalya, Mediterranea'ya, kalan 41 sığınmacıyı Malta'ya götürmesi için çağrıda bulundu. Ancak İtalyan yardım kuruluşu, Malta'ya yolculuğun çok uzun ve tehlikeli olacağını belirterek Lampedusa'ya yanaşmak istiyor.

Almanya sığınmacıların bir bölümünü almaya hazır

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Avrupalı dayanışması" kapsamında her iki gemideki sığınmacılardan bazılarını almaya hazır olduklarını açıkladı. Seehofer, bu konuyla ilgili olarak Cuma günü Avrupa Komisyonu'nu da bilgilendirdiğini ve işbirliği talep ettiğini söyledi.

Bir başka Alman sivil toplum örgütü Sea-Watch'a ait yardım gemisi The Sea-Watch 3'ün kaptanı Carola Rackete geçen hafta bu nedenle Lampedusa'da ev hapsine konmuştu.

İtalyan makamları izin vermediği için iki haftayı aşkın süre denizin ortasında bekleyen gemide 40 sığınmacı bulunuyordu. Kaptan Rackete, İtalya'nın izin vermemesine rağmen gemiyi adaya yanaştırmış, İtalyan makamları da gemiye el koymuştu. Rackete ise bu hafta çıkarıldığı mahkemede, insanların hayatını kurtarmak için bu doğrultuda hareket ettiğine hükmeden hâkimin kararıyla serbest bırakıldı. Buna karşın yasa dışı göçe yardım suçundan yargılanmaya devam edecek olan Rackete, Salı günü bir kez daha hâkim karşısına çıkacak.

DW,dpa,rtr,AFP/CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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