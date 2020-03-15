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İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2020 19:27 | Son Güncelleme

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı çok yüksek seviyelere ulaştı.

İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

Ülkede 10 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapan Lombardiya Bölgesi, üç hafta önce patlak veren Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü günlerden geçiyor. İtalya’daki toplam 21 bin 157 vakadan 11 bin 685’inin görüldüğü bölgede, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 966 oldu.

Rainews24'ün haberine göre, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, "Ne yazık ki sayılar artmaya devam ediyor, daha da kötüleşiyor. Yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz çünkü daha fazla yatağımız yok." ifadesini kullandı.

Bölgelerinde temel sıkıntının solunum cihazı eksikliği olduğunun altını çizen Fontana, Milano Fuar Merkezine 500 yataklı bir hastane oluşturulmasının önemli olduğunu, bu sırada diğer hastanelerin yatak kapasitelerinden yararlanılacağını kaydetti.

"YOĞUN BAKIMDA GÜNDE 7'DEN FAZLA KİŞİYİ ENTÜBE EDİYORUZ"

Öte yandan Lombardiya'da Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu Bergamo kentindeki bir hastanede çalışan anestezist Ivano Riva da şunları söyledi:

"Salgın eğilimi, bu şekilde artmaya devam ederse Bergamo daha fazla dayanamaz. Hastaneler dolmuş durumda. Bölgedeki yerler de tükeniyor. Yoğun bakımda günde 7'den fazla kişiyi entübe ediyoruz. Aralıksız çalışıyoruz. 14 günde bir dinlenme hakkımız oluyor."

Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da virüs vakalarındaki artışın devam ettiğine dikkati çekerek, "Kurallara uyulmazsa, sağlık açısından büyük riskle karşı karşıya kalacağız. Bundan önce gerekirse bütünüyle sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir." dedi.

ÜNLÜ İSİMLER, HALKI KAN BAĞIŞI YAPMAYA DAVET EDİYOR

Ülkede sağlık kuruluşları, kan bağışı kampanyası başlatmış durumda.

Serie A takımlarından Roma'nın eski takım kaptanlarından Daniele De Rossi'nin de aralarında bulunduğu pek çok ünlü isim, halkı yoğun bakımlarda ihtiyaç duyulması sebebiyle kan bağışı yapmaya davet ediyor.

Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetin de ekonomiye nefes aldırmak için yeni bir paket ve tedbirler içeren kararname hazırlığında olduğu ifade edildi.

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İtalya koronavirüs Lombardiya Bölgesi

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