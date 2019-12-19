İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan’da mafyaya eş zamanlı baskın

İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan’da ilaç mafyasına eş zamanlı düzenlenen operasyonda 334 mafya mensubu gözaltına alındı.

İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan’da ilaç mafyasına eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Dört ülkenin düzenlediği ortak operasyon kapsamında 334 mafya mensubu gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 500 polisin görev yaptığı belirtildi.

İtalyan kökenli uluslararası ilaç ticaretinde en güçlü mafya olan ’Ndrangheta’ örgütlenmesine karşı yapılan operasyonda 15 milyon Euro değerindeki ilaçlara el konulduğu açıklandı.

