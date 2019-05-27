HABER

İtalya AP seçimlerinde aşırı sağcı Lega zafer kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 04:57 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Parlamentosu (AP) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi İtalya ile son buldu.

Avrupa Birliği Parlamentosu (AP) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi İtalya ile son buldu. Sandık çıkış anketleri ve gece ilk gelen sonuçlara göre aşırı sağcı Lega Partisi yüzde 30 civarında oy alarak zafer kazandı.
Farklı sandık çıkış anketlerine göre Demokrat Parti yüzde 20 ila 25 arasında oy ile ikinci sırada yer alırken hükümetin diğer ortağı 5 Yıldız Hareketi’nin oy oranı ise yüzde 20 ila 23 arasında oldu.
Anketlere göre Silvio Berlusconi’nin lideri olduğu Forza Italia için yüzde 9,8, bir diğer sağ parti Fratelli d’Italia yüzde 6 oranında oy aldı.
Lega Partisi lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, partisinin AP seçimi zaferini twitter üzerinden yayınladığı fotoğraf ile kutladı. Salvini fotoğrafında "İtalya’nın birinci partisi, teşekkürler" yazısını paylaştı. 5 Yıldız Hareketi, ilk seçim sonuçları yenilgi olarak kabul değerlendirmediklerini ve sandıktan çıkan kesin sonuçları bekleyecekerini açıkladı.
21 AB ülkesinin sandık başına gittiği pazar günü İtalya’da oy verme işlemi sabah 7 ile 23 saatleri arasında yapıldı. Sandığa katılım oranı yüzde 56 olarak belirlendi. 2014 seçimlerinde katılım yüzde 59 oranında olmuştu.
28 ülkeden yaklaşık 400 milyon AB vatandaşının oy verme hakkının olduğu seçimlerde 751 sandalyenini 73’ü belirleniyor.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Keskin’de 2 büyük aile AK Parti’ye katıldıKeskin’de 2 büyük aile AK Parti’ye katıldı
Avusturya’da iç siyasetin gölgesinde AB seçimiAvusturya’da iç siyasetin gölgesinde AB seçimi

En Çok Okunan Haberler

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Survivor'da Hikmet'in vedasının ardından olay sözler!

Survivor'da Hikmet'in vedasının ardından olay sözler!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur

'Çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! 'Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız'

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Bakan Soylu: 329 bin Suriyeli geri döndü

Bakan Soylu son rakamı açıkladı! 329 bin kişi...

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Binali Yıldırım: Alçaklara gereken dersi verdik

Binali Yıldırım: Gereken dersi verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi üzüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.