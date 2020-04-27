İtalya Avrupa’nın En Uzun Sokağa Çıkma Yasağını Kaldırıyor 

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülke ekonomisini kademeli olarak yeniden faaliyete geçirmek ve Avrupa'nın en uzun süredir devam eden sokağa çıkma yasaklarını kaldırmak için ayrıntılı bir plan açıkladı. Plan uyarınca bugünden itibaren stratejik olarak nitelenen, toprak kayması ve sel felaketi gibi hidrojeolojik dengesizliklerin giderilmesi, okul binaları, toplu konut ve cezaevleriyle ilgili tüm kamu hizmetlerinin yeniden başlatılması öngörülüyor. Başbakan Conte, yerel yönetimlerden izin alındığı takdirde kilit önem taşıyan bazı ihracat firmalarının da yeniden faaliyete geçebileceğini söyledi. İtalya'da 4 Mayıs'tan itibarense imalat, inşaat ve toptancılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların sıkı sağlık güvenliği protokollerini yerine getirmeleri durumunda açılmalarına izin verilmesi planlanıyor. Bu firmaların bugünden itibaren yeniden faaliyete geçme hazırlıklarına başlayabilecekleri kaydediliyor. Öte yandan İtalyanlar artık kalabalık olmamak kaydıyla akraba ziyaretlerine gidebilecek. Bu tür ziyaretlerde maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekiyor.

İtalya'da sosyal mesafe kurallarına uymanın mümkün olmayacağı her yerde maske takılması zorunlu olacak. Vergiden muaf tutulacak olan maskelerin adet fiyatı 0,50 Euro olarak belirlendi. Ülkede belediye başkanları aksi yönde karar almadığı sürece parklar da yeniden açılacak. İnsanlara egzersiz yapma olanağı tanınsa da profesyonel ve amatör spor faaliyetlerine yönelik yasak devam edecek. Dini ayinlerle ilgili yasakların da devam etmesi öngörülüyor. Ancak katılımcı sayısı 15'i aşmayan cenaze törenlerinin yapılmasına izin verilecek. Paket servisi yapan restoranlarsa yeniden açılabilecek. İtalyan halkının ikamet ettikleri bölgelerden ayrılmamalarına ilişkin yasaksa yürürlükte kalmaya devam edecek. Yasak uyarınca işi gereği, acil bir durum için ya da sağlık nedenleriyle ilgili, kanıtlı gerekçesi olanlar dışında herkes yaşadığı bölgede kalmaya devam edecek. Ateşi 37,5 ve üstünde olanların evde kalmaları ve doktorlarını haberdar etmeleri gerekiyor. İtalyan hükümeti, 18 Mayıs'tan itibarense mağazaları, müzeleri ve kütüphaneleri yeniden açmayı planlıyor. Bu mekanlarda sıkı sosyal mesafe kurallarının uygulanması öngörülüyor. Müze biletlerinin online satın alınması zorunluluğu, bu önlemlerden biri.