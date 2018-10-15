İtalya Başbakan Yardımcısı: Rusya Ambargoları Saçma

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, İtalyan üreticilere hitap ettiği bir toplantıda Rusya’ya yönelik ambargoları eleştirdi. Salvini, Rusya’ya uygulanan ambargoların, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan saçma olduğunu söyledi.
Aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisi’nin de başkanı olan Salvini, ülkesinde birçok işadamının kendisine Rusya ambargolarının ne zaman biteceğini sorduğunu söyledi. Salvini, ambargo kararlarının İtalyan şirketlerine zarar verdiğini belirtti. Salvini, Çarşamba günü Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini de söyledi.
Haziran ayında, Avrupa Birliği Liderleri Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımları genişletme kararı almışlardı. Bu kararlar kapsamında Ocak ayı sonuna kadar Rus finans ve enerji kurumlarına yönelik ticari yaptırımlar uzatılmıştı.
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